Il film drammatico va bene da guardare con i bambini?

Mancano solo pochi giorni al rilascio di I prossimi 365 giorni su Netflix. Il 19 agosto, il terzo e ultimo film del 365 giorni la trilogia uscirà sullo streamer. Tutti aspettano con impazienza di vedere come tutto volge al termine.

I prossimi 365 giorni è un film originale Netflix diretto da Barbara Bialowas e Tomasz Mandes. Mandes, insieme a Mojca Tirs e Blanka Lipinska, ha scritto la sceneggiatura. Se hai visto i primi due film (365 giorni e 365 giorni: questo giorno), sapresti che sono basati sui romanzi di Lipinska 365 giorni serie di libri. Ovviamente, I prossimi 365 giorni è tratto dal terzo romanzo della serie.

La storia segue la relazione di Laura e Massimo mentre cercano di risolvere i loro problemi e la gelosia. Ma non sarà facile con Nacho che lavorerà duramente per separarli. Il cast comprende Anna-Maria Sieklucka, Magdalena Lamparska, Michele Morrone, Simone Susinna, Otar Saralidze e Rebecca Casiraghi.

Così è I prossimi 365 giorni adatto ai bambini? Un pubblico più giovane può guardare il film drammatico? Come sempre, ti abbiamo coperto. Abbiamo condiviso la guida per i genitori e la classificazione per età di seguito!

Guida per genitori e classificazione per età di The Next 365 Days

Il film drammatico è classificato TV-MA, il che significa che è pensato per essere visto solo da un pubblico maturo. È stata assegnata questa classificazione in base all’età per linguaggio forte, sesso, nudità, consumo di alcol, uso di droghe, violenza, riferimenti sessuali, scene di baci e fumo. Nel complesso, potrebbe non essere appropriato per i minori di 17 anni.

La classificazione in base all’età non dovrebbe sorprendere se hai visto i primi due film perché entrambi erano classificati anche come TV-MA. Quindi, naturalmente, il terzo film avrebbe la stessa fascia d’età.

Ti consigliamo vivamente di guardare questo film quando non ci sono bambini in giro. Ci sono così tanti contenuti mostrati nel film che sarebbero molto inappropriati da guardare per un pubblico più giovane.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per prepararti all’uscita del film!

Preparati perché I prossimi 365 giorni fa il suo sbarco su Netflix il 19 agosto alle 00:00 PT/3:00 ET!