Il film drammatico della BBC “This Is Going to Hurt” è disponibile su Netflix? Dove puoi trasmetterlo in streaming?

Come sappiamo, Netflix ha un’intera libreria di programmi e film su cui si basa storie vere. Sono comprensivi di vari generi e sono estremamente popolari tra gli spettatori. Tuttavia, un altro dramma di successo ispirato alla vita reale, Questo sarà doloroso, sembra aver preso il sopravvento sul pubblico e ne parlano estremamente. La serie è in streaming su Netflix? Esploriamo di più.

Netflix ha questo farà male?

Questo sarà doloroso è un britannico commedia drammatica medica serie televisive. Basato sul suo memoriale con lo stesso nome, Adam Kay ha creato questo spettacolo, che è coprodotto da BBC e AMC.

La storia è incentrata sulla vita di un gruppo di giovani medici lavoro in un reparto di ostetricia e ginecologia in a servizio sanitario nazionale Ospedale. Lo spettacolo ritrae la loro vita professionale e personale. Esplora anche il effetti emotivi di lavorare in a stressante ambiente di lavoro.

La serie segue le storie di Adam Kay (Ben Whishaw) e Shruti Acharya (Ambika Mod) mentre lavorano attraverso i ranghi della gerarchia ospedaliera. Entrambi i personaggi rompono il quarto muro e si rivolgono direttamente agli spettatori pensati per la serie. Questo sarà doloroso presenta le sue storie con comico e drammatico toni.

Dal momento che Netflix ha molti programmi drammatici medici, è comprensibile pensare Questo sarà doloroso sarà disponibile sullo streamer. Sfortunatamente, la serie popolare lo è non streaming su Netflix. Tuttavia, puoi guardarlo su altre piattaforme di streaming elencate di seguito.

Dove trasmettere in streaming questo drama?

Non preoccuparti se Netflix non ha questo dramma caotico ma bellissimo. Abbiamo un elenco di altre piattaforme di streaming da cui puoi guardare Questo farà male. La serie in sette parti è stata presentata in anteprima BBC Uno e BBC iPlayer Su 8 febbraio 2022. È iniziata la messa in onda AMC+ negli Stati Uniti il 2 giugno 2022.

Ecco alcune altre piattaforme online per godersi questo film: Amazon Prime Video, JustWatch, Apple TV e Sundance Now. La serie ha ricevuto principalmente un’accoglienza positiva. IMDb ha classificato lo spettacolo 8.4/10insieme a 94% valutazioni di Rotten Tomatoes e, sorprendentemente, 5/5 valutazioni da Empire Online. Ci sono molte serie e film sul vite dei medici che rappresentano il lavoro stressante che svolgono. Molti spettacoli hanno rappresentato i pesanti doveri assolti dai medici. Ma Questo sarà doloroso rappresenta un livello completamente nuovo della loro vita.

