Il film di Tyler Perry è adatto ai bambini?

È quasi quell’ora. di Tyler Perry Blues di un jazzista arriva su Netflix il 23 settembre e le persone sono entusiaste di vedere il tanto atteso film. Ma prima di premere play sulla pagina del titolo del film, è importante che tu sia a conoscenza della guida per i genitori e della classificazione in base all’età.

Blues di un jazzista è un film drammatico creato da Tyler Perry. Perry ha scritto, prodotto e diretto il film. La storia si svolge dal 1937 al 1987 ed è ambientata nel profondo sud degli Stati Uniti. Segue una storia d’amore proibita tra due amanti sfortunati che si incontrano quando sono adolescenti e continuano a vivere l’uno nella vita dell’altro fino all’età adulta.

Il talentuoso cast è composto da Joshua Boone, Amirah Vann, Solea Pfeiffer, Austin Scott, Ryan Eggold, Milauna Jemai Jackson e molti altri.

Così è Blues di un jazzista va bene guardare con i bambini? Abbiamo risposto a questa domanda di seguito.

Una guida per i genitori di Jazzman’s Blues e una classificazione in base all’età

Il film drammatico è classificato R, il che significa che potrebbe non essere appropriato per i minori di 17 anni. Contiene materiale per adulti come uso di droghe, immagini violente, stupri, sessualità breve e linguaggio forte. Nel complesso, è destinato a essere visualizzato solo da un pubblico adulto. Quindi, ti suggeriamo di trovare qualcos’altro da guardare per i bambini per tenerli occupati prima di iniziare a guardare Blues di un jazzista. Fortunatamente, Netflix ha tonnellate di contenuti per bambini sulla sua piattaforma tra cui puoi scegliere. Sono fiducioso che troverai qualcosa di buono da guardare.

Ti prometto che una volta che inizierai a guardare il film drammatico, vorrai vederlo fino alla fine senza distrazioni.

Un trailer di Jazzman’s Blues

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per essere entusiasta dell’uscita del film!

Preparati perché Blues di un jazzista sta arrivando velocemente con un rilascio il 23 settembre alle 12:00 PT/3:00 ET solo su Netflix. Con chi guarderai il film?