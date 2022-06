Il film di Tom Holland con la sua “sequenza d’azione più difficile” arriverà presto su Netflix

La prima caratteristica di Sony PlayStation Productions Inesplorato è una rapina per scoprire una fortuna andata perduta 500 anni fa. Con Tom Holland nei panni dell’intelligente Nathan Drake che si unisce al cacciatore di tesori Victor Sullivan. Il film è un adattamento del franchise di videogiochi di Naughty Dog in un’azione reale. Tom Holland ha aperto la sua valigia di ricordi che ha vissuto durante le riprese del film. Quindi, i fan riceveranno tutte le informazioni privilegiate su cose nuove e sfide che ha affrontato durante le riprese. Facci sapere quando il film uscirà su Netflix.

Quando uscirà su Netflix?

Inesplorato è stato presentato per la prima volta a livello globale nel febbraio 2022 e ora è in arrivo su Netflix negli Stati Uniti 15 luglio 2022. Il film è interpretato anche da Mark Walhberg, Sophia Ali, Tati Gabrielle e Antonio Banderas. Il film ricco di azione ha un punteggio di 6,4 su IMDb.

Le riprese di Uncharted sono state molto intense ed estenuanti per Tom Holland

Il volto più fresco dell’universo di Spider-Man, Tom Holland, ha interpretato tutti i suoi ruoli in modo straordinario. Come vediamo il successo fondamentale di Spider-Man: Non c’è modo di tornare a casa lo rese più popolare che mai. Sebbene Uomo Ragno era pieno di scene piene di azione e aria oscillante per le strade di New York. Ma Tom trova questo film l’esperienza più esaltante della sua carriera.

LEGGI ANCHE: 5 cose che devi sapere su Tom Holland quando compie 26 anni

Ha affermato di tutte queste cose impegnative in un video dietro l’acrobazia pubblicato da Sony Pictures su YouTube.

“Con Uncharted, stavo girando acrobazie molto più grandi di qualsiasi cosa avessi fatto prima”.

Tom ha detto che le acrobazie che ha eseguito sono state incredibilmente impegnative e difficili. L’attore ha dovuto durare tutta la sua energia fisica per le riprese. Ha anche menzionato un’acrobazia che lo ha davvero terrorizzato: Drake’s Deception: la scena dell’aereo da carico interpretata dal gioco. Dove il personaggio è sospeso sull’aereo a 20.000 piedi da terra. Ed è stato effettivamente impiccato a 100 piedi sopra per rendere la scena autentica.

“A volte, mi trovavo a 100 piedi in aria, attaccato a una scatola che sta girando, e poi in pratica mi aggrappavo finché non mi buttava via”.

LEGGI ANCHE: “Non sto piangendo come Tom Holland”: Millie Bobby Brown fa uno scavo alla stella di Spiderman poco prima che le cose diventassero più piccanti

Tuttavia, affrontarlo nella vita reale è stata un’esperienza da batticuore anche per un ginnasta come Tom Holland. Come il video di YouTube mostra come Tom sta saltando tra i bagagli e oscillando a testa in giù in aria. Per i fan che non hanno ancora visto Uncharted, preparati per il lancio di tutte le pericolose sequenze d’azione. Fino ad allora, goditi tutti i film di Tom Holland in streaming solo su Netflix.

Il post Il film di Tom Holland con la sua “sequenza d’azione più difficile” sta arrivando su Netflix Presto è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.