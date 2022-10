Il film di Ryan Reynolds e Melissa McCarthy “The Nines” è disponibile su Netflix?

I Nove del 2007, che alla fine era stato sepolto a causa del suo eccessivo bisogno di brainstorming, è attualmente tornato sui giornali post l’era del covid. Mentre indietro nel tempo alcune persone trovavano che fosse “troppo lavoro”, i blocchi di 2 anni hanno dato alle persone il tempo necessario per elaborarlo. Ora che alcune menti scettiche hanno capito il valore del film, ti piacerebbe entrare anche tu nel fandom? Ecco una breve panoramica su dove puoi guardare in streaming il film di Ryan Reynolds e Melissa McCarthy I Nove.

Distribuiti Destination Films e Newmarket I Nove film al momento della sua uscita. Il pezzo diretto da John August ha guadagnato un successo al botteghino di $ 130.800 all’epoca. Tuttavia, non era arrivato sul nostro schermo perché, ovviamente, non ne esisteva. A partire da ora, ci sono state numerose piattaforme di streaming che ospitano il film. Allora, dove puoi intravedere?

Dove puoi trasmettere in streaming il film di Ryan Reynolds e Melissa McCarthy The Nines?

I Nove ha molti elementi diabolicamente spaventosi ma accattivanti. Il presunto personaggio divino di Ryan Reynolds si ritrova al centro dell’isolamento e della solitudine. Nel frattempo, altri personaggi che sapevano delle sue sofferenze si assicurano che venga salvato dalle sue condizioni. Crea un multiverso di elementi pur mantenendo le regole fisiche di ogni regno.

I film e le serie secolari in quanto tali sono temporanei per siti come Netflix a meno che non siano gli originali. Quindi, per i fanatici dei giganti americani dello streaming, il film purtroppo non è disponibile su Netflix. Tuttavia, non preoccuparti, poiché abbiamo altre opzioni a cui ricorrere. Ryan Reynolds e Melissa McCarthy I Nove è attualmente in streaming su Piattaforma Roku. Gli streamer possono anche guardarlo su Tubi, Amazon Prime Video, Vudu o Apple TV.

Categoricamente, il miglior sito per lo streaming è FuboTV. Tuttavia, gli streamer più venduti che gli spettatori possono acquistare o noleggiare una volta sono Prime Video e Vudu. Inoltre, da menzionare, il miglior contenuto gratuito supportato da pubblicità, tuttavia, con una qualità inferiore, è fornito da siti come TubiTV e Crackle.

Sebbene molti non riuscissero a cogliere l’essenza del film all’epoca, è comunque riuscito a recuperare un facile 6.2/10 su IMDb. Rotten Tomatoes ha anche mostrato che il 64% degli utenti ha apprezzato il pezzo. Secondo le recensioni, la recitazione è stata eccellente. Anche la suspense si accumula abbastanza bene poiché affronta temi maturi di thriller psicologici immaginari e droghe in modi misteriosi e inquietanti.

Allora, cosa stai aspettando? Vai subito in streaming il film e dicci come ti è piaciuto!

