Il film di Mila Kunis è adatto ai bambini?

Preparati perché un nuovo film con protagonista Quello spettacolo degli anni ’70 La star Mila Kunis arriverà presto su Netflix. Stiamo parlando di La ragazza più fortunata del mondo e arriva sullo streamer il 7 ottobre. Prima di guardare il film, è importante conoscere la guida per i genitori e la classificazione in base all’età. Continua a leggere per scoprire questi dettagli.

La ragazza più fortunata del mondo è un film drammatico diretto dal noto regista Mike Barker. È noto soprattutto per aver diretto episodi per i programmi TV straniero, Versailles, Fargo, Il racconto dell’ancella e L’uomo di sabbia. Jessica Knoll ha scritto la sceneggiatura del film, basato sull’omonimo romanzo di Knoll del 2015.

La storia segue una giovane donna di successo di nome Ani FaNelli, che apparentemente ha tutto. Ma dopo che Ani è stata invitata a essere intervistata per un documentario sul vero crimine, è costretta a confrontarsi con il suo oscuro passato mentre osserva la sua vita “perfetta” svelarsi.

Oltre a Kunis, nel film recitano anche Finn Wittrock, Scoot McNairy, Thomas Barbusca, Jennifer Beals, Connie Britton e altri.

Guida per genitori e classificazione per età della ragazza più fortunata

Il film drammatico è classificato R, il che significa che potrebbe essere inappropriato per i minori di 17 anni. È stata assegnata questa classificazione in base all’età per contenuti violenti, stupri, materiale sessuale, linguaggio forte in tutto e uso di sostanze da parte degli adolescenti. Nel complesso, questo film contiene materiale che molti genitori considererebbero inadatto per la visione di un pubblico più giovane. Pertanto, è destinato a essere visualizzato solo da un pubblico adulto e maturo.

Il film è piuttosto breve, con una durata di solo 1 ora e 55 minuti. Crediamo che non dovresti avere problemi a guardarlo non appena cade. In caso contrario, ti aspetterà quando ti svegli.

Guarda l’emozionante trailer ufficiale per un’anteprima del film!

La ragazza più fortunata del mondo fa il suo sbarco su Netflix il 7 ottobre alle 00:00 PT/3:00 ET. Assicurati di segnare il tuo calendario e impostare la sveglia!