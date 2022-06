Il film di Martin Scorsese con il personaggio di Leonardo DiCaprio che ha “un attacco di panico costante per 24 ore” è ora in streaming su Netflix

Netflix sta ampliando il suo catalogo con nuovi e vecchi contenuti. Lo streamer ha appena aggiunto al suo catalogo il pluripremiato protagonista di DiCaprio di Leonardo, The Departed. Il film attirerà sicuramente gli occhi che hanno perso il film del 2006 al cinema. Inoltre, è bello avere un altro film di Scorsese nel suo elenco oltre all’originale Netflix The Irishman.

Il film diretto da Martin Scorsese vede protagonisti Leonardo DiCaprio e Matt Damon nei ruoli principali. Nel cast anche altri sostenitori di Hollywood, tra cui Jack Nicholson e Mark Wahlberg. È vagamente basato sulla vita reale della Boston Winter Hill Gang ed è anche pubblicizzato come un remake del film di Hong Kong, Affari infernali.

La trama di The Departed con protagonista Leonardo DiCaprio

Il film quattro volte premio Oscar si svolge a Boston. Frank Costella (Jack), pianta Colin Sullivan (Matt) all’interno della Polizia di Stato del Massachusetts sperando di estrarre informazioni dall’unità. Nel frattempo, la polizia ha assegnato Billy Costigan (DiCaprio) come agente sotto copertura per infiltrarsi nella mafia irlandese. Ma ovviamente le cose non vanno come previsto. Colin e Billy corrono per scoprire l’identità dell’altro prima che il segreto venga svelato.

Il film è valutato 8,5 su IMDb e ha ricevuto una valutazione R a causa della violenza estrema e del linguaggio forte.

Curiosità su The Departed

Jack Nicholson è stata la seconda scelta per Costello. Scorsese voleva che Al Pacino assumesse il ruolo, ma ha rifiutato. È interessante notare che Nicholson ha accettato il ruolo perché voleva interpretare un cattivo dopo i suoi ruoli comici. Gli stipendi degli attori hanno prosciugato metà del budget del film.

Ray Winstone e Jack Nicholson non hanno avuto una relazione amichevole sul set. E lo sapevi che hanno usato lo stesso yacht per entrambi La partenza e Il lupo di Wall Street? Leonardo ha incontrato i membri della mafia irlandese e Matt Damon ha lavorato con la Polizia di Stato del Massachusetts per prepararsi al ruolo. Inoltre, Brad Pitt era stato originariamente scelto per interpretare Sullivan, ma ha abbandonato il ruolo per recitare in Babel. Tuttavia, ha comunque prodotto il piano B.

Farai lo streaming La partenza su Netflix?

