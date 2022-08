Il film di Josh Brolin del 2017 “Only The Brave” è disponibile su Netflix? Dove puoi trasmetterlo in streaming?

Che ci crediate o no, Josh Brolin stava salvando vite invece di farle sparire dall’esistenza nel film del 2017 Only The Brave. I millennial potrebbero riconoscerlo solo come Thanos di Avengers o Cable di Deadpool, ma al di là del Marvel Cinematic Universe, non è un essere celeste che cerca di cancellare metà della popolazione. È un film biografico basato sulla devastante storia vera dell’incendio di Yarnell Hill nel 2013. Il film rende omaggio ai 19 uomini coraggiosi che hanno cercato di combattere il furioso inferno e salvare la loro città. Ma Only The Brave è disponibile su Netflix? Scopriamolo.

Di cosa parla il film?

Eric Marsh supervisiona una squadra antincendio locale di tipo 2 a Prescott, in Arizona. Ma sa benissimo che i suoi uomini non saranno necessariamente in prima linea se un incendio minaccia di bruciare l’intera città. Quindi spinge la sua squadra attraverso un rigoroso addestramento per diventare vigili del fuoco certificati di tipo 2. Questo porta alla nascita dell’élite Granite Mountain Hotshots. Gli hotshot hanno la possibilità di dimostrare il loro coraggio quando un fulmine colpisce la loro città vicino a Yarnell. Anche se all’inizio l’incendio sembrava controllabile, Marsh sapeva quanto velocemente sarebbe potuto sfuggire di mano. E in poco tempo, ha minacciato di consumare la sua intera squadra e la città di Prescott.

Top Gun il regista Joseph Kosinski ha diretto il film basato sull’articolo di Sean Flynn su GQ, No Exit. Presenta attori di alto livello come Miles Teller, Josh Brolin, Jeff Bridges, Jennifer Connelly e altri.

Solo The Brave è disponibile su Netflix?

Only The Brave non è disponibile su Netflix USA, ma è disponibile in Brasile, Canada, Argentina, Colombia, Messico, Spagna, India e Thailandia. Tuttavia, puoi ancora guardare il film in streaming altrove. Se hai un abbonamento a Hulu, puoi guardare il film in streaming lì. È anche disponibile su YouTube per $ 3,99, su Google Play Movies e su Apple TV allo stesso prezzo. Un abbonamento premium su Sling TV può anche darti accesso al film. Puoi guardare il film in streaming con un dollaro in meno su Amazon Prime Video e Vudu. Se continui ad avere una connessione via cavo, puoi guardare il film gratuitamente su FXNOW.

Il post Il film di Josh Brolin del 2017 “Only The Brave” è disponibile su Netflix? Dove puoi trasmetterlo in streaming? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.