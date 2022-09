Il film di Jennifer Lopez “The Mother” uscirà su Netflix a maggio 2023

Tra le imminenti lineup di Jennifer Lopez per Netflix c’è il thriller La madre. Grazie a Tudum, ora sappiamo che il film dovrebbe arrivare a maggio 2023 dopo aver inizialmente previsto l’uscita nel 2022. Di seguito è tutto ciò che devi sapere La madreinclusa la trama, le notizie sul cast, gli aggiornamenti sulla produzione e la data di uscita di Netflix.

La madre è un thriller d’azione originale Netflix in uscita diretto da Niki Caro, che ha recentemente diretto il live-action della Disney Mulan remake. Scrivere la storia di La madre è Misha Green, che in precedenza è la showrunner della serie horror cosmica di breve durata della HBO Paese di Lovecraft.

Il film è uno dei tre che Jennifer Lopez sta producendo e recitando per Netflix con gli altri Atlante e Il cifrario.

Great Lakes Pictures ULC, Vertigo Entertainment e Nuyorican Productions stanno producendo.

Qual è lo stato di produzione di La madre?

Grazie alle informazioni precedenti che abbiamo trovato elencate su IMDb Pro, sapevamo che per le riprese La madre è iniziata il 4 ottobre 2021. La produzione è stata interrotta per una settimana, secondo il blog di gossip Lainey Gossip, a causa di un focolaio di COVID-19. Le riprese si sono concluse alla fine di gennaio, il 28 gennaio 2022.

Tra le location delle riprese del film c’erano Vancouver, Canada e Gran Canaria nelle Isole Canarie in Spagna

La madre uscirà su Netflix a maggio 2023

Come parte della presentazione da parte di Netflix della loro lista di film del 2022, abbiamo dato il nostro primo sguardo al thriller di Jennifer Lopez e alla notizia che il film sarebbe uscito nel 2022.

Tuttavia, con il passare dell’anno, non c’era segno di La madre. Come parte della rivelazione della scaletta del film dell’autunno 2022, Netflix ci ha detto che il film era effettivamente scivolato nel 2023.

Al Netflix Tudum il 24 settembre, Netflix ha confermato che il film sarebbe uscito a maggio 2022 insieme a un nuovo teaser trailer presente all’inizio di questo articolo.

Ecco un altro paio di screenshot che abbiamo ottenuto tramite l’anteprima del film del 2022.

Qual è la trama La madre?

Finora, abbiamo solo una sinossi molto breve e di base di La madre:

“Anni fa, un assassino mortale è stato costretto a fuggire, cosa che l’ha costretta a rinunciare alla sua unica figlia. Anni dopo, l’assassina restituisce l’ordine di proteggere sua figlia da alcuni uomini estremamente pericolosi.

Di chi sono i membri del cast La madre?

Come riportato da Variety, Joseph Fiennes, Gael Garcia Bernal e Omari Hardwick si uniranno all’attrice Jennifer Lopez in La madre.

Joseph Fiennes, il fratello minore della star di Harry Potter Ralph Fiennes, sarà immediatamente riconoscibile per chiunque sia sintonizzato per guardare la serie polarizzante di Hulu Il racconto dell’ancella come Fred Waterford. Probabilmente il ruolo più famoso di Fiennes è quello di William Shakespeare nel film vincitore di 7 Oscar Shakespeare innamorato.

Gael García Bernal avrà un anno estremamente impegnativo. Non solo sarà il protagonista La madrema l’attore nato a Guadalajara assumerà il ruolo iconico di Zorro nel prossimo remake Z.

Gli abbonati Netflix conosceranno Omari Hardwick, che ha recentemente recitato in Zack Snyder’s L’esercito dei morti. Hardwick guida anche l’incredibilmente popolare serie STARZ Potenza come James ‘Ghost’ St. Patrick, che si è svolto tra il 2014 e il 2020.

Il mondo non è estraneo a Jennifer Lopez grazie alla sua carriera nella musica pop. Nel corso degli anni J.Lo ha recitato in vari film e la sua musica è apparsa in molti film e programmi TV diversi, ma nella sua carriera di attrice è probabilmente più famosa per aver interpretato Selena Quintanilla nel film biografico Selenae come Ricki in Gigli.

I restanti membri del cast sono stati confermati come Paul Raci, che ha recentemente recitato in Sound of Metal di Amazon, e Lucy Paez, che ha recitato nel thriller giallo di Lorena Villarreal. Silenzio.

Jennifer Lopez lavora in particolare con Netflix su un importante accordo di produzione raggiunto nel giugno 2021. Ha tre grandi progetti in lavorazione presso Netflix, tra cui La madre con gli altri due essere Atlante e Il cifrario.

Non vedi l’ora che arrivi il rilascio di La madre su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!