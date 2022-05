Il film di Bob’s Burgers è su Netflix?

Per molti anni Gli hamburger di Bob è stata una potenza nel blocco di dominazione dell’animazione dei cartoni animati per adulti, ed era solo questione di tempo prima che i Belcher si facessero strada nel mondo del cinema in Il film Gli hamburger di Bobche molti fan sono sicuramente molto ansiosi di vedere.

Bob e Linda, insieme ai loro tre figli, Lousie, Tina e Gene hanno intrattenuto il pubblico domestico per anni nella loro serie vincitrice di un Emmy Gli hamburger di Bob. Lo spettacolo sembra andare bene con altri personaggi animati come I Griffin e I Simpson e da allora è diventato popolare quanto quelle due icone di lunga data.

Con dodici stagioni e oltre 200 voci realizzate, aveva senso che lo spettacolo si sarebbe spostato audacemente sul grande schermo. Il film Gli hamburger di Bob ha ricevuto recensioni generalmente favorevoli e ha un punteggio molto impressionante su Rotten Tomatoes, il che indicherebbe che sarebbe assolutamente da guardare dall’inizio alla fine per i fan dello spettacolo e dei film comici ben realizzati.

Ma questo entusiasmante lungometraggio è nel menu degli abbonati Netflix. Continua a leggere per scoprirlo!

Il film Gli hamburger di Bob è disponibile su Netflix?

Ogni abbonato vorrebbe guardare l’intrattenimento di un film con The Belchers al centro di tutto, causando ogni tipo di sollievo comico. Ma sfortunatamente, ciò non accadrà perché Il film Gli hamburger di Bob non è un’opzione su Netflix e non si sa se cambierà mai in questo momento.

Fortunatamente per gli abbonati, Netflix non manca di contenuti comici e, quando si tratta di attività animate per adulti, lo streamer ha coperto le cose. I titoli di animazione esilaranti su Netflix in questo momento includono Big Mouth, Paradise PD, Disincanto e F è per la famiglia.

Dove puoi guardare in streaming il film The Bob’s Burgers

Il film Gli hamburger di Bob sarà disponibile nelle sale il 27 maggio 2022.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: