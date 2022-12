Il film del Dr. Frankenstein Eyed su Netflix da Guillermo Del Toro

Guillermo Del Toro è su Netflix, consegnando i suoi primi due grandi progetti per lo streamer nel 2022; gli occhi ora guardano al suo futuro sotto il suo accordo generale. Cosa c’è su Netflix ha appreso che Netflix sta guardando un film del Dr. Frankenstein con il creatore e Oscar Isaac è pronto a recitare.

Netflix ha stretto un accordo generale con Guillermo Del Toro nell’agosto 2020, con Pinocchio e Gabinetto delle curiosità essendo i suoi primi titoli importanti per il servizio. Prima di questo accordo, tuttavia, Del Toro ha lavorato anche alla serie televisiva DreamWorks Cacciatori di troll e i suoi successivi sequel e Cinque sono tornati.

Mentre stiamo aspettando un ordine di rinnovo per Gabinetto delle curiosità, l’attenzione si è giustamente rivolta a ciò che verrà dopo dal creatore.

Nei giorni scorsi, Guillermo del Toro ha anticipato che uno dei suoi prossimi progetti sarà un film di mostri.

Parlando al podcast dei Variety Awards, del Toro ha parlato del suo prossimo progetto, dicendo:

“Beh, sto lavorando a un film di mostri; Non posso dire il titolo perché potrebbe cambiare e potrei finire per fare qualcos’altro. Ma in questo momento, sto scrivendo e progettando. E lo abbiamo fatto negli ultimi due anni. Spero che sarà il prossimo, ma può succedere di tutto.

Pubblicato per la prima volta nel 1818, Frankenstein è diventato un’icona nello spazio horror per decenni e secoli. Sebbene la Universal Pictures abbia ri-copyright del personaggio, la storia di Frankenstein è di dominio pubblico.

Netflix ha opzionato Frankenstein nel marzo 2022 da Elizabeth S. Wrightson.

Come accennato, ci è stato detto Oscar Isacco è in trattative per recitare nel film. Isaac è meglio conosciuto per i ruoli in Duna, Disney+ Cavaliere della Luna, Guerre stellarie presente in Netflix Tripla frontiera.

Naturalmente, Isaac ha recentemente prestato la sua voce a Pinocchio, in uscita su Netflix l’8 dicembre.

La produzione, ci viene detto, dovrebbe iniziare nel giugno 2023.

Guillermo Del Toro è stato coinvolto in un progetto del Dr. Frankenstein dieci anni fa

Non è la prima volta che sentiamo parlare di Del Toro che cerca di approfondire il mondo di Frankenstein o il suo amore per il personaggio.

Secondo quanto riferito, il regista ha busti di Boris Karloff come mostro nella sua casa e sta sviluppando un progetto da oltre un decennio.

Collider ha parlato con Doug Jones del progetto scartato nell’ottobre 2020 e ha ipotizzato che il progetto, istituito alla Universal Pictures alla fine degli anni 2000, sia stato ucciso dopo la delusione al botteghino per L’universo oscuro.

Nel 2008, Del Toro ha parlato del suo amore per l’IP e quali erano i suoi piani per il progetto, poi ha detto a Coming Soon:

“Non sto facendo ‘Frankenstein di Mary Shelly.’ Sto facendo una storia d’avventura che coinvolge la creatura. Non posso dire molto, ma non è la storia centrale della creazione, non sono preoccupato per questo. Il fatto è che sogno di fare un film su “Frankenstein” sin da quando ero bambino. L’unica cosa che posso promettere è che, rispetto a Kenneth Branagh, non apparirò a torso nudo nel film!

Questo è tutto ciò che sappiamo per ora; continueremo a cercare maggiori dettagli man mano che li avremo. Facci sapere nei commenti se ti piacerebbe vedere Guillermo Del Toro affrontare il Dr. Frankenstein nei commenti qui sotto.