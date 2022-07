Il film d’azione Netflix è adatto ai bambini?

Preparatevi perché siamo a un giorno dall’uscita di L’uomo grigio con Ryan Gosling e Chris Evans su Netflix! Come sempre, siamo qui per aiutarti a prepararti per il rilascio condividendo la guida per i genitori e la classificazione in base all’età. È L’uomo grigio adatto ai bambini? Scopri di seguito!

L’uomo grigio è un film d’azione diretto da Anthony e Joe Russo da una sceneggiatura co-scritta da Christopher Markus e Stephen McFeely. Se ti stavi chiedendo perché il titolo del film suona familiare, probabilmente hai letto il libro su cui è basato. L’uomo grigio è basato sull’omonimo libro del 2009 di Mark Greaney.

Con un budget di 200 milioni di dollari, che la rende una delle produzioni Netflix più costose, le persone sono più che pronte a vedere se questo film vale il clamore. Per fortuna l’attesa è quasi finita. E in un solo giorno, gli abbonati Netflix potranno finalmente mettere gli occhi su quella che sarà sicuramente una corsa da brivido ricca di azione dall’inizio alla fine.

Ma prima di continuare a giocare L’uomo grigio‘s frontespizio su Netflix, è importante che tu sia a conoscenza della classificazione in base all’età. Puoi guardare il film d’azione con i bambini in giro o dovresti aspettare per guardarlo quando hai tempo per te stesso? Quindi, senza ulteriori indugi, ecco L’uomo grigiodi seguito la guida per i genitori e la classificazione in base all’età!

La guida dei genitori di Grey Man e la classificazione in base all’età

Il film d’azione è classificato PG-13, il che significa che potrebbe essere inappropriato per i minori di 12 anni. Gli è stata assegnata questa classificazione in base all’età a causa di intense sequenze di forte violenza e linguaggio forte. Ci sono anche riferimenti sessuali moderati, vari usi di armi, sangue e sangue e personaggi visti fumare e bere. Nel complesso, i genitori sono fortemente avvertiti.

Ti consigliamo di guardare il film quando i bambini sono occupati con un film per bambini o una serie televisiva. Fortunatamente, Netflix ha molti contenuti per bambini sulla sua piattaforma, quindi non dovresti avere problemi a trovare qualcosa da far loro guardare.

Dai un’occhiata all’emozionante trailer ufficiale per dare una sbirciatina al film!

L’uomo grigio sta arrivando velocemente con un rilascio su Netflix il 22 luglio alle 12:00 PT/3:00 ET! Guarderai il film d’azione?