Il film d’azione è adatto ai bambini?

Treno ad alta velocità interpretato da Brad Pitt arriva su Netflix il 3 dicembre. Potresti voler guardare il film d’azione con tutta la famiglia, ma è un film per famiglie? Inoltre, è Treno ad alta velocità appropriato per i bambini da guardare? Abbiamo risposto a queste domande condividendo la guida per i genitori e la classificazione per età di seguito.

Brad Pitt è noto per aver recitato in film d’azione, quindi non siamo sorpresi che abbia deciso di assumere il ruolo principale Treno ad alta velocità. Pitt interpreta il ruolo di Ladybug, una sfortunata assassina a cui è stato assegnato il compito di recuperare una valigia piena di contanti da un treno proiettile in rapido movimento. Ma Ladybug si trova di fronte a un dilemma quando scopre che a bordo del treno ci sono altri assassini con missioni legate alla sua. Riuscirà Ladybug a porre fine alla sua serie di sfortune e a completare il suo compito, o morirà provandoci? Scoprilo guardando Treno ad alta velocità su Netflix.

Oltre a Pitt, il cast è composto da Sandra Bullock, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Benito A. Martínez Ocasio e molti altri.

Guida per i genitori di Bullet Train e classificazione per età

Se speravi di guardare questo film durante la serata al cinema con la famiglia, ti consiglio di guardare qualcos’altro perché Treno ad alta velocità non è un film per famiglie. Tuttavia, se hai figli più grandi, probabilmente staranno bene a guardarlo. È classificato R, il che significa che potrebbe non essere adatto ai minori di 17 anni. Al film d’azione è stata assegnata questa classificazione per età a causa della violenza forte e sanguinosa, del linguaggio pervasivo e della breve sessualità.

Se dai un’occhiata al trailer, noterai violenza grafica, sangue e varie armi usate dai personaggi. Tutto ciò che è stato appena menzionato sarebbe considerato inappropriato per un pubblico più giovane da guardare da molti genitori. Ti consigliamo vivamente di mettere su un film per bambini per tenere occupati i bambini mentre guardi Treno ad alta velocità. Netflix offre tantissimi fantastici contenuti per bambini. Tutto quello che devi fare è sfogliare il catalogo dello streamer.

Dai un’occhiata all’emozionante trailer ufficiale per un’anteprima del film!

Assicurati di aggiungere Treno ad alta velocità alla tua lista di titoli su Netflix.