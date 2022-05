Il film d’animazione di Ron Howard “The Shrinking of the Treehorn” si trasferisce su Netflix

Netflix ha ripreso Il restringimento del Treehorn che era precedentemente in fase di sviluppo presso la Paramount Pictures. Continua ad avere Ron Howard come regista e Rob Lieber come sceneggiatore.

Jeff Sneider per The Ankler conferma la notizia che Netflix sta prendendo le redini del film d’animazione annunciato per la prima volta nel 2017. Due anni dopo Ron Howard è stato coinvolto nel progetto come regista, oltre alla notizia che sarebbe stato distribuito da Animazione fondamentale.

Per due anni non abbiamo sentito molto del film fino a quando la Paramount nell’aprile 2021 ha annunciato che il film sarebbe uscito nelle sale a novembre 2023. Ma non sarà così perché ora sappiamo che Netflix, non la Paramount, sarà riprendendo la distribuzione del nuovo film d’animazione.

Nel pezzo di The Ankler, descrivono il film come “un musical animato ambientato a New York durante le vacanze”.

Come accennato, Ron Howard iÈ a bordo per dirigere il film che sarà il suo debutto alla regia quando si tratta di un film d’animazione.

Questo sarà il secondo grande progetto su cui Ron Howard ha collaborato con Netflix. In precedenza ha diretto l’adattamento cinematografico del romanzo di JD Vance Elegia Hillbilly per Netflix, uscito nel 2020. È stato anche produttore del film Netflix dell’anno scorso tick, tick.. BOOM! e, naturalmente, è apparso come narratore Sviluppo arrestato.

Rob Lieber continua a svolgere compiti di sceneggiatura. Lo scrittore e produttore è forse meglio conosciuto per il suo lavoro su Sony Pietro Coniglio e Pelle d’oca 2: La vendetta di Sappy.

La Imagine Entertainment, la società di produzione guidata da Howard e Animal Logic guidata da Zareh Nalbandian, continua ad essere collegata al film d’animazione.

Cosa c’è Il restringimento di Treehorn di?

Il film sarà basato sul libro per bambini che ha recentemente celebrato il suo cinquantesimo anniversario essendo uscito nel 1971. È stato scritto da Florence Parry Heide e illustrato da Edward Gorey.

Progettato per un’età compresa tra i 4 e gli 8 anni, ecco una carrellata di cosa tratta il libro nel caso non lo avessi mai letto:

“Treehorn si sta chiaramente rimpicciolendo ei suoi genitori non sono minimamente interessati. Sua madre è ossessionata dal fatto che la sua torta si alzi o meno. Suo padre, a un certo punto rivolgendosi a un figlio che riesce a malapena a vedere oltre il tavolo, afferma alla cieca: “Nessuno si rimpicciolisce”. Treehorn non sembra molto infastidito dal fatto che i suoi vestiti siano appesi alle sue estremità; sente solo che qualcuno dovrebbe sapere. Ma gli adulti che cerca di notificare respingono la sua affermazione come uno stratagemma per attirare l’attenzione o un comportamento decisamente cattivo. I genitori di Treehorn, il suo insegnante e il suo preside rispondono (o non rispondono) alla sua statura in calo drasticamente in modi che suoneranno fedeli a qualsiasi bambino che abbia cercato di convincere gli adulti dell’esistenza delle fate, del mostro di Loch Ness o di cose che vai a sbattere nella notte.

La mossa di Il restringimento del Treehorn a Netflix continua l’elenco delle acquisizioni dello streamer da studi esterni per alimentare la sua crescente lista di animazione. Finora ha fatto affidamento su artisti del calibro di Sony per il suo elenco di animazione con tre pickup l’anno scorso e K-Pop: Cacciatori di demoni anche un passaggio al servizio.

Altri film d’animazione Netflix nella lista di animazione in arrivo include Il drago di mio padre, La bestia del mareGuillermo Del Toro Pinocchio, Chicken Run: L’alba della pepitae L’elefante del mago.