Il film Bros con Billy Eichner è in streaming su Netflix?

Finalmente, fratelliil film d’amore appena uscito con Billy Eichner e Luke Macfarlane, è finalmente nelle sale.

Il film del 2022 è stato nella lista di controllo per molti da quando lo straordinario trailer ufficiale ha lasciato intendere che questo film non sarebbe stato solo super esilarante, ma sarebbe anche stato un fantastico pezzo di rappresentazione per la comunità LGBTQ+ perché, siamo onesti, potremmo usa sempre più film romantici con uomini gay come protagonisti piuttosto che personaggi secondari.

Guarda il fantastico trailer di fratelli sotto.

Inutile dire che abbiamo già scaricato i nostri biglietti e pronti per essere scansionati dai funzionari del cinema. Ma forse lo stesso non vale per te, dato che hai deciso di vedere se puoi rimanere a casa e guardare in streaming il film del 2022 dal tuo divano. Non preoccuparti! Va benissimo perché anche noi, insieme a molti altri, ci stiamo chiedendo dove trasmettere in streaming fratelli dopo la sua uscita nelle sale.

Ecco cosa sappiamo finora.

Bros con Billy Eichner è in streaming su Netflix?

In data odierna, fratelli non è in streaming su Netflix. Il sito di streaming non ha ancora annunciato alcun piano per acquisire questo film in futuro. Tuttavia, quando (o se) il sito lo farà, saremo sicuri di aggiornarti il ​​prima possibile.

Fino ad allora, assicurati di controllare la serie originale Disaccoppiato, Fermacuorie Specialepoiché questi titoli includono anche un’ottima rappresentazione LGBTQ+.

Dove trasmetterà in streaming Bros dopo la sua uscita nelle sale?

Sfortunatamente, il pubblico dovrà aspettare un po’ di più per sapere dove fratelli trasmetterà in streaming. Poiché Bros è un film della Universal, probabilmente verrà trasmesso in streaming su Peacock.