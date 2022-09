Il film biografico di Marilyn Monroe di Netflix Blonde è basato su un libro?

bionda potrebbe ricevere recensioni contrastanti dalla critica, ma è stata comunque una delle versioni Netflix più attese. È chiaro che è sicuramente così, poiché il film attualmente detiene il primo posto nella lista dei 10 migliori film di Netflix negli Stati Uniti

La produzione è una storia di fantasia sulla vita e la carriera della star degli anni ’50 e ’60 Marilyn Monroe. Ancora oggi si parla del nome dell’icona e la sua popolarità nella vita reale e le sue lotte personali stimolano ancora gli interessi delle persone. Il film esplora la divisione tra il suo sé pubblico e privato – dalla sua infanzia instabile come Norma Jeane, attraverso la sua ascesa alla celebrità e i suoi famosi intrecci romantici.

bionda stelle il molto la talentuosa Ana de Armas nel ruolo di Marilyn Monroe. Insieme a lei sullo schermo ci sono gli attori Adrien Brody come The Playwright, Bobby Cannavale come The Ex-Athlete, Julianne Nicholson come Gladys, Caspar Phillipson come The President, Sara Paxton come Miss Flynn, tra gli altri.

Il film biografico è stato scritto e diretto da Andrew Dominik. Da dove ha tratto ispirazione? Il racconto è tratto da un romanzo?

La bionda di Netflix è basata su un libro?

Sì, il film Netflix bionda è basato su un libro. L’autrice Joyce Carol Oates ha scritto il romanzo con lo stesso nome nel 2000. L’opera più venduta è la stessa del film, una versione romanzata della vita dell’attrice.

L’autore ha insistito sul fatto che la sua storia sulla famosa star è un’opera di finzione e non dovrebbe essere considerata una biografia. Il film ha una lunga durata e anche il libro richiederà tempo per essere completato, arrivando a oltre 700 pagine! Il romanzo di Oates è stato finalista per il Premio Pulitzer nel 2001.

Sapevi che il film era tratto da un libro? Lo leggerai? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

bionda è ora in streaming su Netflix.