Il film anime “Ghost in the Shell: SAC_2045 Sustainable War arriverà su Netflix a maggio 2022

Netflix è controverso Fantasma nella conchiglia la serie anime sta compiendo un altro controverso passo successivo “reimmaginando” la prima stagione come un lungometraggio.

Ghost in the Shell: SAC_2045 Guerra sostenibile è un film anime originale Netflix giapponese in uscita diretto da Michihito Fujii.

La serie è già uno degli anime più controversi della libreria Netflix grazie a una modifica allo stile di animazione in CG. Poiché la prima stagione è uscita solo nel 2020 e sta già ricevendo una rivisitazione del film, sarà interessante scoprire cosa ne pensano gli abbonati e i fan dello sviluppo.

Quando è la data di uscita di Netflix Ghost in the Shell: SAC_2045 Guerra sostenibile?

Con l’uscita del trailer, è stato confermato che Ghost in the Shell: SAC_2045 Sustainable War sarà disponibile per lo streaming su Netflix su Lunedì 9 maggio 2022.

Cos’è Ghost in the Shell: SAC_2045 Guerra sostenibile?

Gli abbonati che hanno già visto la prima stagione di Fantasma nella conchiglia: SAC_2045 conoscerà già la storia.

Il film, Ghost in the Shell: SAC_2045 Guerra sostenibile è una rivisitazione della prima stagione dell’anime, che è stata descritta come “rinata” in un lungometraggio.

Sono state aggiunte scene nuove di zecca e l’animazione ha ricevuto una “gradazione a colori di tutte le inquadrature”.

Per chi è nuovo Fantasma nella conchiglia: SAC_2045 la sinossi della storia è la seguente:

Nel prossimo futuro, il progresso della tecnologia ha portato a una nuova ondata di criminalità informatica da parte di individui potenziati noti come “cyberbrains”. Per combattere il numero crescente di crimini, il cyborg Motoko Kusanagi si fa carico dell’organizzazione di lotta alla criminalità nota come sezione 9 di pubblica sicurezza.

Quando è Fantasma nella conchiglia: SAC_2045 stagione 2 in arrivo su Netflix?

Gli abbonati non dovranno aspettare ancora a lungo per Ghost in the Shell: SAC_2045 stagione 2, che arriva Lunedì 23 maggio 2022.

starai a guardare? Ghost in the Shell: SAC_2045 Guerra sostenibile su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!