Il fanatico di Cristiano Ronaldo, Piers Morgan, rompe il silenzio su “Fancy” e l’essere fantasma di Meghan Markle, dice sua moglie: “Sa di essere stata fortunata”

Secondo una recente svolta degli eventi, il presentatore di notizie britannico Piers Morgan è emerso come uno dei giornalisti più legittimi di tutti i tempi. Dopo il pezzo grosso di Netflix che circonda il Duca e la Duchessa del Sussex, ha esplicitamente suscitato un’ondata di polemiche online. Prendendo di mira il principe Harry e Meghan Markle, il suo account Twitter è pieno di una serie infinita di opinioni e commenti. Tuttavia, Twitterattis che ha sentito la sua eccessiva ossessione negativa per la Duchessa ha già iniziato a chiamarlo pubblicamente.

Solo un membro della famiglia reale ha dimostrato di essere un vile razzista, quando è stato catturato su nastro chiamando un collega asiatico un “Paki” e ha detto a un altro collega: “Fanculo, sembri uno straccio”. Era il principe Harry. — Piers Morgan (@piersmorgan) 9 dicembre 2022

Morgan è stato anche nelle notizie recenti per aver colpito i titoli dei reali, dall’inizio alla fine. In particolare, i suoi tweet simultanei sulla leggenda del calcio, Ronaldo e la duchessa Meghan Markle hanno mandato in delirio gli utenti. L’intero fiasco è diventato ancora più esilarante quando ha caricato contemporaneamente le foto di sua moglie (secondo quanto riferito dal 1996). Apparentemente ha fatto un confronto divertente ma senza precedenti tra sua moglie e Meghan Markle.

Piers Morgan carica un servizio fotografico seminudo di sua moglie mentre commenta la sua ossessione per Meghan Markle

A causa della coincidenza della stagione della coppa del mondo e del Harry e Meghan uscita della serie di docu, molti esperti reali hanno organizzato una festa dei meme più o meno allo stesso modo. Il giorno precedente, Morgan è andato su Twitter per caricare un sensuale servizio fotografico di sua moglie, scattato dieci anni prima che la incontrasse. La didascalia era un troll satirico ad ogni critica che gli era stata mossa. I fan lo avevano presumibilmente deriso per essere così ossessionato da Meghan Markle che si era dimenticato di fare gli auguri a sua moglie, Celia, per il suo compleanno.

Tutti i troll infuriati che critico solo Meghan Markle perché mi “piaceva” e poi mi sono arrabbiato quando mi ha fantasma … mi hanno ricordato che ieri ho dimenticato di augurare pubblicamente un felice compleanno a mia moglie Celia. (E sì, sa di essere stata fortunata… ) pic.twitter.com/aMuBvEmCIA — Piers Morgan (@piersmorgan) 9 dicembre 2022

Avevano anche detto che Morgan apparentemente era rimasto deluso da Meghan Markle dopo che lei lo aveva fantasma sui social media. A proposito dello stesso, il presentatore del telegiornale ha detto di conoscere sua moglie “fortunato” con un’emoji che ride sul pavimento. Gli haters non si sono trattenuti dal deridere le foto di sua moglie rispetto a Meghan Markle. Mentre alcuni lo hanno trollato per “sfruttatore”, altri lo ha chiamato fuori per essere un misogino e incredibilmente rabbrividire.

Pimping sua moglie pic.twitter.com/eUQTIwK3Fa — (@RegistaCall) 9 dicembre 2022

la misoginia non è solo odiare le donne, è qualunque cosa sia lmao — gordon lightskin (@illegalmasseur) 9 dicembre 2022

Questo è incredibilmente imbarazzante. 1) le foto hanno 26 anni. 2) mostrare foto semi nude di tua moglie a milioni di persone… ho bisogno di un 3)? — Jack (@JustLookingOkkk) 9 dicembre 2022

Anche per il compleanno di tua moglie, continui a fantasticare su Megan Markle. — Simon Kelly (@SimonKelly14) 9 dicembre 2022

Voci di notizie recenti intorno a sua moglie dicono che Celia Walden e Morgan erano in un matrimonio sabbatico di sei settimane. Le ragioni addotte includono disturbi nel matrimonio e l’incapacità di far fronte l’uno all’altro. Riferendosi allo stesso, un fan ha detto che “potrebbe essere il momento di un altro anno sabbatico”.

Potrebbe essere il momento di un altro anno sabbatico pic.twitter.com/1fsoW10vLV — Ci siamo già incontrati, vero? (@PlankySmith) 9 dicembre 2022

Nel frattempo, Morgan ha rapidamente spostato la sua attenzione dalla duchessa al calciatore portoghese Cristiano Ronaldo, con il quale si è seduto di recente con un’intervista esclusiva, quando quest’ultimo è stato trollato per l’uscita della sua squadra dalla coppa del mondo. Il presentatore televisivo è balzato in difesa del calciatore, definendolo un GOAT, dimostrando il fanatico di Cristiano Ronaldo con cui viene spesso etichettato.

