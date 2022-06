Il fallimento del principe Harry e Meghan Markle al Giubileo lascia Netflix “sgomento”, afferma Royal Expert

Bene, è sempre stato un po’ strano da quando il principe Harry e Meghan Markle hanno lasciato il loro posto come membri della famiglia reale britannica. Tuttavia, le cose sono andate un po’ bene, dal momento che la coppia si è trasferita fuori dal Regno Unito. Ma tutto è cambiato negli ultimi due giorni, con l’avvicinarsi del Platinum Jubilee Service of Thanksgiving, e Harry e Meghan sono stati invitati a partecipare all’intera cerimonia.

Tuttavia, non era solo la coppia a venire alla funzione. Anche il colosso americano dello streaming, Netflix, si è fatto strada nell’affare di famiglia. Si dice che la coppia riceverà contenuti per una serie Netflix durante il raduno della famiglia reale. Ma sembra che il piano non stia andando molto bene, dopo tutto.

Netflix sgomento dopo che Meghan e Harry non sono riusciti a ottenere foto con i Queen

Secondo la biografa del principe Harry Angela Levin, Netflix voleva davvero che Harry e Meghan scattassero foto con i reali senior alla funzione. Questo perché il gigante dello streaming voleva utilizzare le immagini nelle prossime serie su di loro. Tuttavia, la coppia non è stata in grado di ottenere alcuna foto con la regina o il principe William. Soprattutto dopo l’intera faccenda della fuga di notizie, sembra non esserci alcuna possibilità di un cuore a cuore tra i fratelli reali.

Anche il duca e la duchessa di Sussex non sono riusciti a convincere la regina a posare con la figlia Lilibet. Questo è un altro motivo per cui i capi di Netflix potrebbero essere un po’ sconvolti. Anche se ha incontrato la figlia di Harry e Meghan, è stato durante un incontro privato di famiglia. Pertanto, non c’è quasi nessuna possibilità che le immagini ne escano.

Secondo la signora Levin, questa immagine sarebbe stata “molto, molto prezioso“. Lei aggiunge “Lo avrebbero usato per Netflix. Avrebbe dato loro un complimento che l’avessero avuta con la sua bisnonna, sai.“

Ebbene, la strada da percorrere con Netflix non sembra del tutto favorevole per la coppia. Cosa ne pensi?

