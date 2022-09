Il duo OG “Karate Kid” William Zabka e Ralph Macchio parlano di Pat Morita e di come si sentirebbe riguardo a “Cobra Kai” prima dell’uscita della quinta stagione

Pat Morita, Ralph Macchio e William Zabka principalmente intitolava l’elenco dei personaggi del franchise di film di Karate Kid. La saga degli sfavoriti è continuata poiché il franchise ha avuto uno spin-off che è stato trasmesso per la prima volta durante l’anno 2018. Lo spettacolo è stato un successo improbabile con il suo quattro stagioni di alto livello. Dopo di loro, abbiamo il nuovo Cobra Kai stagione 5 che arriverà su Netflix oggi. Tuttaviacandidato all’Oscar, il viaggio di Pat’s Mister Miyagi nella saga è stato di breve durata poiché l’attore ci ha lasciato tutti nell’anno 2005 a causa di una tragica morte.

Per quanto sia stato difficile per noi salutarlo, iÈ stato ancora più difficile per i membri del cast lasciarlo indietro. Tuttavia, non sono stati in grado di farlo. Il signor Miyagi rimane intrecciato nell’intero spettacolo ed è sempre stata una luce guida per tutti insieme al Daniel di Ralph Macchio. Di recente, il cast stellare dello spettacolo, Ralph Macchio e William Zabka, hanno pronunciato alcune parole sul defunto attore. Ecco tutto ciò che vorremmo condividere.

Ralph Macchio e William Zabka mancano a Pat Morita nell’uscita della quinta stagione di Cobra Kai

Ralph Macchio e William Zabka in un’intervista con ET hanno parlato del loro viaggio e del successo della serie nominata agli Emmy. Soprattutto su come si sentirebbe Mister Miyagi riguardo alla quinta stagione dello show se fosse stato qui con noi oggi. Alla domanda, Zabka ha risposto: “Lo sta guardando da qualche parte”, a seguito del quale, aggiunse Macchio, “Penso che lo amerebbe”.

Entrambi gli attori erano d’accordo con il fatto che Pat Morita è stata una benedizione sublime per la squadra. Quindi, sentono la sua presenza tutto il tempo sui set. Come se fosse sempre lì con loro, anche se non lo è, per davvero.

Le stelle sono state viste con un profondo senso di rammarico e dolore per non avere il loro brillante co-protagonista o, più appropriatamente, il sensei con loro sullo schermo. Nel flusso, hanno affermato che sarebbe stato lo scoppio dell’anno se fosse stato presente oggi. Zabka ci racconta di quanto fosse divertente e drammatico il signor Miyagi sul set. Nonostante la sua intricata attenzione ai dettagli e la sua abile recitazione sullo schermo, è sempre stato divertente averlo intorno.

Le stelle erano piuttosto sopraffatte mentre parlavano di Pat. Tuttavia, si sono scrollati di dosso come dovevano e hanno parlato di più della prossima stagione di Cobra Kai, Domani.

