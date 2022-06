Il dramma P-Valley è attualmente in streaming su Netflix?

La serie drammatica poliziesca acclamata dalla critica P-Valle creato da Katori Hall brucia lo schermo ad ogni voce e la narrativa rivelatrice ha molte persone che si chiedono se possono godersi il programma allettante su Netflix.

Lo spettacolo è un adattamento dell’opera teatrale di Hall Valle delle Fighe e segue le vite dei dipendenti che lavorano al club per gentiluomini o strip club noto come The Pynk che si trova nella città immaginaria di Chucalissa, Mississippi. L’unica cosa più calda delle sequenze di ballo è il dramma che si svolge tra ogni lapdance, realizzando P-Valle un affare imperdibile dall’inizio alla fine.

Ogni iterazione della serie ben realizzata ha una durata di circa 51-60 minuti. La serie presenta anche un cast di prim’ordine pieno di giocatori di talento, tra cui Brandee Evans, Nicco Annan, Elarica Johnson, Shannon Thornton, Parker Sawyers, Skylar Joy, Tyler Lepley e altri.

Nel complesso, il programma provocatorio ha ottenuto punteggi impressionanti su Rotten Tomatoes e molti sarebbero d’accordo sul fatto che lo spettacolo abbia ricevuto il plauso universale sia della critica che dei fan. Inoltre, P-Valle ha ricevuto numerose nomination a premi prestigiosi dagli Independent Spirit Awards, dai GLAAD Media Awards, dai TCA Awards e dai NAACP Image Awards.

P-Valley è disponibile su Netflix?

A molte persone piacerebbe assolutamente averlo P-Valle nella formazione quando hanno in programma di guardare tutto ciò che lo streamer ha da offrire. Ma sfortunatamente, non è all’ordine del giorno perché P-Valle non è disponibile su Netflix e al momento non è chiaro se cambierà mai.

Lo streamer ha molto da offrire ai suoi abbonati del genere drammatico. Alcuni di questi sforzi eccellenti e incredibilmente avvincenti pronti per lo streaming ora includono Chi ha ucciso Sara, Ozark, Mindhunter e Rapina di denarosolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming P-Valley

P-Valle è disponibile su Starz. Inoltre, gli episodi sono disponibili su servizi VOD come Vudu, Apple TV, Google Play e YouTube.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: