Il dramma della BBC Courtroom “You Don’t Know Me” è andato su Netflix nel giugno 2022

Netflix ha acquisito i diritti esclusivi di distribuzione internazionale della serie britannica Non mi conosci andato in onda sulla BBC e sarà diretto al servizio a livello globale (compreso il Regno Unito) nel giugno 2022.

Destinata ad arrivare su Netflix il 17 giugno 2022, la serie in quattro parti proviene da Snowed-In Productions, che è dietro Troppo vicino e Signora Wilson.

Bustle ha rivelato per la prima volta che Netflix aveva acquisito i diritti della miniserie nel novembre 2021, sottolineando che sarebbe “diretto su Netflix non molto tempo dopo la sua uscita nel Regno Unito”. È uscito per intero su BBC iPlayer nel Regno Unito il 5 dicembre 2021.

La serie è un adattamento dell’omonimo romanzo del 2017 scritto da Imran Mahmood. È stato adattato per i nostri schermi dallo scrittore di VegliaTom Edge.

Ecco la carrellata di ciò che puoi aspettarti secondo la BBC:

“Hero, un giovane del sud di Londra, è sul banco degli imputati per omicidio. L’avvocato dell’accusa gli riferisce prove schiaccianti nel discorso di chiusura. Hero decide di voler raccontare la sua storia, piuttosto che la versione che il suo avvocato ha deciso fosse nel suo migliore interesse, ed esercita il suo diritto di presentare il suo discorso di chiusura. Licenzia il suo avvocato e dice alla giuria di essere innocente, condividendo una sequenza di eventi molto diversa che ha messo un venditore di auto rispettoso della legge nella cornice dell’omicidio.

La serie è interpretata da Roger Jean Nsengiyumva (Tomb Raider), Yetunde Oduwole (Carneficina), Tuwaine Barrett (La storia personale di David Copperfield), e Nicholas Khan (Transformers: L’ultimo cavaliere).

RadioTimes ha affermato in particolare che lo spettacolo è “sia una serie poliziesca che una storia d’amore, che ti dà il meglio di entrambi i mondi”, aggiungendo che è un “pezzo televisivo ben eseguito che merita la tua attenzione”.

The Independent ha anche assegnato allo spettacolo una valutazione di quattro stelle su cinque dicendo che è un “dramma in tribunale intelligente” e che “Samuel Adewunmi ti farà indovinare”.

Non mi conosci sarà su Netflix nel Regno Unito?

Netflix porterà lo spettacolo anche nel Regno Unito, anche se la differenza qui sarà che invece di portare il marchio Netflix Original, avrà invece il marchio BBC. Lo spettacolo è disponibile anche su BBC iPlayer, ma ha un avviso di disponibilità per essere “disponibile solo per 6 mesi”.

Non è chiaro se la data del 17 giugno si applichi a Netflix UK poiché l’elenco della pagina non menziona alcuna data.

Darai un’occhiata a questo nuovo dramma in tribunale britannico su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.