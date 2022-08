Il dramma adolescenziale soprannaturale è su Netflix?

Dramma adolescenziale soprannaturale, Riverdale, è diventato un successo sin dalla prima stagione in onda su The CW. Lo spettacolo aveva già una grande base di fan, ma è cresciuta davvero quando le stagioni hanno iniziato ad essere aggiunte a Netflix. È allora che la serie Archie-verse ha davvero ottenuto più attenzione.

Abbiamo seguito i viaggi dei preferiti dai fan Archie Andrews, Betty Cooper, Jughead Jones, Veronica Lodge e Cheryl Blossom per cinque stagioni. La sesta stagione è stata presentata in anteprima sulla rete nel novembre 2021, con il suo finale che ha abbellito gli schermi televisivi il 31 luglio.

La rete e il gigante dello streaming hanno un accordo in cui le nuove stagioni degli spettacoli di The CW possono iniziare a trasmettere in streaming otto giorni dopo la messa in onda dei finali. I fan di Netflix hanno atteso con impazienza il prossimo capitolo della serie Riverdale storia. Quindi troverai la sesta stagione su Netflix?

La sesta stagione di Riverdale è su Netflix?

Buone notizie Riverdale fan! Se vai a dare un’occhiata al catalogo dello streamer in questo momento, lo troverai Riverdale la stagione 6 è effettivamente disponibile per la visualizzazione ora. Sono passati alcuni giorni quando lo streamer ha aggiunto la stagione di 22 episodi domenica 7 agosto.

Gli spettatori di Netflix sono stati super pazienti, poiché la quinta stagione dello show è stata aggiunta al servizio di streaming nell’ottobre 2021. Ma i fan di Netflix sono fatti di cose difficili, poiché siamo abituati a lunghe attese tra i nostri programmi preferiti.

La sesta stagione vede tutti i tipi di cose pazze, inclusi superpoteri, streghe, viaggi nel tempo e altro! Il tanto atteso Le terrificanti avventure di Sabrina finalmente avviene il crossover, quindi c’è da aspettarselo!

E nel caso non lo sapessi ancora, Riverdale è già stato rinnovato per una settima e ultima stagione. Sarà difficile dire addio, ma questa serie ha sicuramente avuto una buona corsa. In questo momento, però, concentriamoci solo su ciò che abbiamo Riverdale stagione 6. Goditi il ​​tuo orologio!

Tutti i 22 episodi di Riverdale la sesta stagione è ora in streaming su Netflix.