Il dottor Owens e la sua importanza nella stagione 4 di Stranger Things hanno spiegato

Sei entusiasta di tornare a Hawkins e sei terrorizzato di tornare a Sottosopra?

La stagione 4 di Stranger Things alza la posta in gioco e potrebbe essere solo la serie di episodi più influenzata dall’horror, probabilmente ispirandosi apertamente a classici del genere come Hellraiser e Un incubo su Elm Street; c’è anche un cameo di Robert Englund.

I fratelli Duffer ci stanno immergendo in questo mondo avvincente dal 2016 e abbiamo dovuto familiarizzare con una serie di nuovi personaggi lungo la strada.

Tuttavia, a volte potresti trovarti a lottare per ricordare il significato di alcuni dei personaggi più minori.

Bene, uno di loro ritorna ed è forse più importante che mai nella stagione 4, quindi ricordiamoci del dottor Owens in Stranger Things.

ancora da Stranger Things, Netflix

Spiegazione della storia del dottor Owens in Stranger Things

Il pubblico viene presentato per la prima volta al dottor Sam Owens nella seconda stagione della serie.

La mamma di Will Byers, Joyce, porta suo figlio a trovarlo sulla scia di eventi precedenti e lui inizia a soffrire di nuovi sintomi a causa del suo legame con il Sottosopra.

Sebbene sia consapevole di ciò che Will ha passato, sostiene semplicemente che Will soffre di disturbo da stress post-traumatico e mostra il comportamento che ci si aspetta da lui date le circostanze.

Ovviamente sappiamo che non è così e che sta cadendo preda del Mind Flayer.

Poiché il male persiste, Owens si rivela essere un vero alleato dei personaggi centrali e li aiuta a superare i pericoli del suddetto mostro ombra. Aiuta anche Hopper ad adottare Eleven alla fine della stagione.

D’altra parte, la sua importanza e il suo coinvolgimento sono ridotti durante gli eventi della terza stagione, sebbene sia stato rafforzato come parte integrante sia del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti che dell’Hawkins Laboratory.

Lui e altri funzionari non aiutano i ragazzi a sconfiggere il male allo Starcourt Mall, ma arrivano alla fine del finale. È quindi sua responsabilità ingannare i cittadini facendogli credere che ciò che è accaduto a Starcourt sia stato un tragico incendio.

ATTENZIONE: SPOILER PRINCIPALI DELLA STAGIONE 4 PARTE 1

Stranger Things 4 | Rimorchio finale del volume 1 | Netflix BridTV 10157 Stranger Things 4 | Rimorchio finale del volume 1 | Netflix https://i.ytimg.com/vi/iGPLnLt7t7A/hqdefault.jpg 1017874 1017874 centro 13872

La stagione 4 segna un cambio di idea

Il dottor Owens è più importante nella stagione 4 di quanto non lo fosse nella precedente.

Siamo cresciuti per considerarlo un amico e aiutare i personaggi centrali, in particolare Undici.

Quindi, quando si presenta in un recente episodio per parlare con El dopo che è stata portata in custodia dalla polizia in seguito all’aggressione della sua prepotente Angela, ci pensiamo poco.

Tuttavia, le aspettative vengono sovvertite quando lui la porta in un luogo dopo essersi assicurato che si fida di lui. All’arrivo, viene drogata e si sveglia scoprendo di essere caduta nelle grinfie del dottor Martin Brenner.

El è essenzialmente tornata al punto di partenza, in fase di sperimentazione per mano dei medici mentre si sforzano di scoprire i limiti del suo potenziale. Owens inizia gradualmente a mostrare senso di colpa per la sua decisione di intrappolare l’adolescente e durante l’ultima stagione è alle prese con la sua bussola morale.

Andando avanti ha l’opportunità di aiutare a salvare El o diventare solo un altro burattino di Martin Brenner.

Sam Owens è interpretato da Paul Reiser

L’attore americano di 66 anni è noto per una vasta gamma di ruoli, inclusi film come Alieni (interpretava Carter Burke), Il poliziotto di Beverly Hills (Detective Jeffrey Friedman) e Colpo di frusta (Jim Neiman).

Potresti anche riconoscerlo come Martin in Il metodo Kominsky.

Stranger Things stagione 4 parte 1 è ora in streaming su Netflix.

In altre notizie, le location delle riprese della quarta stagione di Stranger Things, dalla Lituania al New Mexico