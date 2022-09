Il documentario The Case Against Adnan Syed è su Netflix?

Il caso contro Adnan Syed

Tra tutti i documentari sul vero crimine ben realizzati là fuori, uno dei più strazianti degli ultimi anni deve essere Il caso contro Adnan Syed. La docuserie in quattro parti è stata presentata in anteprima su HBO nel 2019 e ha fatto luce sul caso, insieme al processo di appello in corso di Syed. Lo spettacolo è uscito anni dopo il Seriale podcast ha iniziato a raccontare la sua storia, portando l’attenzione nazionale sull’errata convinzione di Syed.

Coloro che seguono il caso da anni sono così felici di ascoltare la notizia che è uscita questa settimana quando Syed è stato ufficialmente rilasciato dal carcere dopo aver scontato 23 anni dietro le sbarre. Era stato condannato all’ergastolo più altri 30 anni per omicidio di primo grado dopo che la sua ex fidanzata Hae Min Lee era stata trovata morta a Baltimora, nel Maryland. Syed ha mantenuto la sua innocenza e ha combattuto per gli appelli da quando è stato ammesso in prigione.

Guarda il trailer di Il caso contro Adnan Syed:

Se stai vedendo i titoli di Syed e sei interessato a saperne di più, ti consiglio vivamente di guardare Il caso contro Adnan Syed e ascoltando il Seriale podcast. Tutto Seriale gli episodi dei podcast possono essere trovati sul loro sito Web, nonché su Spotify e Apple Podcast. Ma che dire delle docuserie? È disponibile per la visione su Netflix in questo momento?

Dove guardare la serie di documentari The Case Against Adnan Syed

Sfortunatamente per gli utenti Netflix, Il caso contro Adnan Syed non è disponibile sullo streamer. Questo perché la docuserie è un originale HBO, il che significa che puoi guardarlo solo su HBO o HBO Max. Se hai Hulu, puoi anche utilizzare il componente aggiuntivo HBO Max per guardare i docuserie.

Se Netflix è il tuo unico servizio di streaming e sei dell’umore giusto per il vero crimine, hanno molte opzioni. Ti consigliamo di controllare titoli come Ho appena ucciso mio padre, Mantieni dolcezza: prega e obbediscie I peccati di nostra madre. Per storie avvincenti di condanne sbagliate, Paradiso perduto e Mente sull’omicidio su HBO sono fantastiche docuserie.