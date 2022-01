Il documentario su Tinder Swindler arriverà su Netflix a febbraio 2022

Il truffatore di Tinder arriverà su Netflix a febbraio e vorrai sicuramente vedere questo documentario sul vero crimine! Ora abbiamo la data di uscita ufficiale e siamo entusiasti di condividerla con voi. Quindi continua a leggere per scoprire quando questo documentario sarà disponibile per lo streaming su Netflix.

Tinder è una popolare app di appuntamenti in cui alcune persone incontrano le loro anime gemelle e si allontanano verso il tramonto. Per altri, è un incubo completo. Per le donne coinvolte Il truffatore di Tinder documentario, il loro lieto fine è stato interrotto quando si sono resi conto che il loro cosiddetto fidanzato miliardario era in realtà un truffatore che li ha truffati per centinaia di migliaia di dollari. E il kicker è che queste donne uscivano tutte con lo stesso uomo. Voglio dire, questa potrebbe facilmente essere una sinossi per un nuovo film Netflix. Sto solo dicendo.

Il truffatore di Tinder si concentra su Shimon Hayut, un truffatore israeliano che fingeva di essere il figlio dell’uomo d’affari israeliano Lev Leviev per attirare le donne. Shimon è andato da Simon Leviev su Tinder e ha sedotto le donne comprando loro cose carine e facendole volare su jet privati ​​solo per lui per poi truffarle con grandi somme di denaro. Ma quello che Shimon non si aspettava è che le donne che ha sbagliato si unissero e si vendicassero.

Nel documentario, le donne forniscono resoconti dettagliati di come hanno incontrato Shimon, cosa ha portato al tradimento definitivo e come hanno deciso di abbatterlo. Allora sei pronto per guardare questo documentario in arrivo? Bene, ecco la data di uscita ufficiale per Il truffatore di Tinder.

La data di uscita di Tinder Swindler

Il documentario sul vero crimine arriverà su Netflix mercoledì 2 febbraio 2022. Penso che questa sia la data di uscita perfetta perché San Valentino sarà proprio dietro l’angolo e non vogliamo che nessuno in cerca di amore cada in la stessa trappola delle donne nel documentario.

Puoi aspettarti Il truffatore di Tinder in uscita su Netflix alle 00:01 ora del Pacifico, che sono le 3:01 ora orientale del 2 febbraio. Questa potrebbe essere una versione tardiva, ma penso che sarai in grado di guardarla e dormire comunque bene la notte.

Guarda il trailer ufficiale in basso:

Se pensavi di non poter stare alzato fino a tardi per guardare questo documentario, ripensaci perché i tuoi occhi rimarranno incollati allo schermo quando uscirà.

Il truffatore di Tinder sbarca su Netflix il 2 febbraio. Guarderai?