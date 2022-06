Il documentario Life in Pink di Machine Gun Kelly è su Netflix?

NEW YORK, NEW YORK – 27 GIUGNO: Colson “Machine Gun Kelly” Baker partecipa alla prima di New York “Machine Gun Kelly’s Life In Pink” il 27 giugno 2022 a New York City. (Foto di Arturo Holmes/WireImage)

Se sei un fan di lunga data dell’artista americano Machine Gun Kelly (MGK), probabilmente non vedrai l’ora di guardare il suo nuovo film documentario, Vita in rosa. Dai suoi inizi difficili come aspirante musicista che viveva a Denver e Cleveland fino alla sua ascesa alla celebrità dall’oggi al domani, il viaggio di MGK è stato tutt’altro che normale e ora imparerai finalmente di più sul musicista pop-rock che mai.

Continua a leggere per scoprire dove puoi trasmettere in streaming ogni secondo Mitragliatrice Kelly’s Vita in rosa.

Machine Gun Kelly’s Life in Pink è su Netflix?

Attualmente, Vita in rosa non è disponibile per lo streaming su Netflix. Potrebbe essere così per qualche tempo in quanto il titolo è ospitato esclusivamente su un altro sito, ma forse questo cambierà nei mesi successivi. Per fortuna, Netflix ha titoli simili come Signorina americana, Gaga: Cinque piedi e duee Dolly Parton: Eccomi disponibile per la visione nel frattempo.

Dove vedere in streaming Life in Pink

Prepara i tuoi abbonamenti perché Mitragliatrice Kelly’s Vita in rosa è disponibile per lo streaming in questo momento solo su Hulu. Di seguito la descrizione del titolo del sito:

Life In Pink di Machine Gun Kelly è uno sguardo approfondito agli alti e bassi drammatici di un artista che insegue il primo posto della musica mentre affronta il rumore del mondo esterno, la celebrità, la paternità e altro ancora.

Inoltre, sentiti libero di dare un’occhiata al trailer ufficiale di Hulu per il film del 2022 di seguito.

La durata del film è di circa 1 ora e 41 minuti. Ha una classificazione in base all’età di TV-MA, il che significa che sarebbe meglio per il pubblico più giovane controllare altri titoli simili ma adatti all’età sul sito. Olivia Rodrigo: guidando a casa 2 u e Blackpink: Il filmper dirne alcuni.

Ora che sai dove andare, tutto ciò che resta da fare è andare su Hulu per iniziare a trasmettere in streaming ogni secondo Mitragliatrice Kelly’s Vita in rosa.