Il documentario di Sean “Puff Daddy” Combs “Can’t Stop, Won’t Stop: A Bad Boy Story” è ora in streaming su Netflix

Netflix ha la sua e una vasta collezione di documentari di vari generi. Tra questi, c’è questo su un uomo che è unico nel suo genere musica hip hop industria. Sean Combsalias Papà Soffio‘s film documentario, è in streaming su Netflix. Non posso fermarmi, non voglio fermarmi: Stroy di un cattivo ragazzo segue l’etichetta dell’artista e molto altro. Scopriamo di più sull’uomo e sul film.

Chi è Sean Combs?

Sean Love Combsche è famoso con vari nomi come Papà Soffio, P.Diddy, Diddyo gonfio, è un rapper, cantautore, dirigente discografico e imprenditore americano. Sean ha lavorato come talent director alla Uptown Records. Poi ha fondato la sua etichetta discografica chiamata Record di Bad Boynel 1993. Ha prodotto e curato artisti come The Notorious BIG, Mary J. Blige e Usher.

Sean ha molti prestigiosi premi al suo nome. Il suo album di debutto Nessuna via d’uscita (1997) è stato certificato sette volte disco di platino, seguito da altri album di successo.

Di cosa parla Can’t Stop, Won’t Stop: A Bad Boy Story su Netflix?

Non posso fermarmi, non mi fermerai: una storia da cattivo ragazzoil documentario parla dell’impero di Bad Boy di Diddy. Jay Z è apparso anche nel film per rendere omaggio all’uomo. “Da giovane nero in America, quando ha ricevuto quel primo assegno da 40 milioni di dollari da Clive Davis, ci ha fatto dire: ‘Oh, ok, ora sappiamo quanto valiamo’. ha detto Hov e ha aggiunto che Sean l’ha portato a un livello ambizioso che nessuno aveva mai visto.

La regista, Daniel Kaufman, copre anche la storia dell’etichetta per aggiungere più valore al film. Diddy è orgoglioso massimalismo è uno dei temi del film. Il documentario ci ricorda altri film come Smettila di dare un senso o taci, Suona i successieccetera.

Anche se Diddy non pubblica materiale artistico da anni ormai, riesce comunque ad essere nei titoli dei giornali. Bene, come si è guadagnato questo prestigio e qual è il suo mantra, sono tutti presenti nel film. in ogni caso, il storia nascosta la reale motivazione per avere successo è sconosciuta; il film esplora anche questo. L’eccessiva ascesa commerciale di Bad Boy negli anni ’90 e la tragica morte di il famigerato GRANDE ferito e spinto Diddy a livelli maggiori.

Il ironico parte del film è il protagonista del concerto. Il secondo spettacolo è stato il giorno del compleanno di Biggie e l’entità della situazione non ha bisogno di spiegazioni. Diddy non è soddisfatto del batterista alle prove e reagisce. Dice che non sono una fede nuziale, e questo non è un festival jazz. Egli indica, “Gli artisti sono davvero passati da Bad Boy a God – non c’è davvero nessuna via di mezzo.”

Tuttavia, il modo in cui esprime le sue frustrazioni e le sue critiche potrebbe sembrare tutto deliberatamente pianificato, ma c’è un senso trasparenza anche. Ci sono alcuni esempi di lui che è trasparente lì nel film. Ad esempio, quando è sdraiato a torso nudo e soffre quando sta ricevendo un trattamento per la spalla. Poi quando Il piccolo Kim gli chiede di non piangere. Stavano parlando della sua vita dopo Biggie. Quando Diddy chiama il suo equipaggio “dei” in un discorso, sembra che stia cercando di raggiungere l’immortalità.

Anche se il desiderio profondamente umano di ottenere qualcosa di più grande non è l’unica cosa buona del film. Il abilità cinematografiche lodevoli anche del regista. Poiché lo spirito del Bad Boy si riflette in Jay-Z, Diddy, Nas; il documentario è semplicemente estetico in natura.

Hai già visto questo documentario? Guardalo qui e condividi le tue opinioni con noi.

Guarda qui: Non posso fermarmi, non mi fermerai: una storia da cattivo ragazzo

