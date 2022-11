Il documentario di Netflix fa luce sulla lotta della famiglia per la giustizia

Nell’aprile 2020, la specialista ventenne dell’esercito americano Vanessa Guillen è stata uccisa da un altro soldato in un’armeria di Fort Hood. Il caso ha attirato l’attenzione internazionale quando gli investigatori hanno scoperto che Guillen era stata molestata sessualmente prima del suo omicidio. Il nuovo documentario di Netflix, Sono Vanessa Guillenseguirà la famiglia di Vanessa mentre lottano per la giustizia e il cambiamento nel sistema giudiziario militare.

In uscita il 17 novembre Sono Vanessa Guillen è incentrato sulle sorelle di Vanessa, Lupe e Mayra. Il loro duro lavoro e il loro attivismo hanno portato all’eventuale approvazione dell’I Am Vanessa Guillen Act, che mira a cambiare il modo in cui le molestie sessuali e le accuse di aggressione vengono gestite all’interno delle forze armate.

Non solo il film di 95 minuti presenta interviste con Lupe e Mayra, ma partecipano anche diversi funzionari eletti, come il senatore Kirsten Gillibrand e il rappresentante Jackie Spears.

Netflix descrive il documentario come “una corroborante e schietta testimonianza di ciò che l’amore di una famiglia può fare, anche di fronte a un dolore inimmaginabile”.

Vanessa era di stanza a Fort Hood nella contea di Bell, in Texas. È stata vista l’ultima volta mentre camminava in un parcheggio alle 10:30 del 22 aprile 2020. Quando Vanessa è scomparsa, la sua famiglia avrebbe dovuto spingere i militari a indagare ulteriormente poiché sentivano che l’esercito li stava tenendo all’oscuro delle loro scoperte sul caso. Prima di scomparire, Vanessa aveva detto alla sua famiglia che un sergente di Fort Hood la stava molestando.

La famiglia di Vanessa ha affermato che il personale dell’esercito di Fort Hood che si occupava delle indagini ha ripetutamente mentito loro.

In una dichiarazione a LE PERSONE, il regista del documentario Christy Wegener ha dichiarato: “In sostanza, questa è una storia sul superamento delle più grandi difficoltà immaginabili in nome della famiglia, dell’amore e della giustizia. Questo è David contro Golia sotto steroidi.

Il trailer di Io sono Vanessa Guillen

Puoi impostare un promemoria proprio qui se sei interessato a guardare il documento quando debutterà su Netflix. Sono Vanessa Guillen debutterà il 17 novembre.