Il documentario di Melissa Lucio è The State of Texas su Netflix?

Chiunque cerchi uno sguardo approfondito al caso che circonda Melissa Lucio ha bisogno di vedere il documentario accattivante e scioccante Lo Stato del Texas contro Melissa. Ma è un’opzione per gli abbonati Netflix? Continua a leggere per scoprire questo e altro.

Il calvario che circonda Melissa Lucio è iniziato il 7 febbraio 2007, quando sua figlia Mariah di due anni è morta dopo essere caduta dalle scale. Lucio è stato arrestato dopo una confessione, ma in seguito la difesa ha sostenuto che la confessione era stata forzata ed era quindi inaffidabile. Gli eventi che sono seguiti hanno mostrato diversi fattori che indicano che il sistema giudiziario potrebbe aver deluso notevolmente Lucio durante il suo processo, così come i suoi tentativi di appellarsi contro l’accusa di omicidio.

Doveva essere giustiziata il 27 aprile 2022, ma il 25 aprile le è stata concessa una sospensione dell’esecuzione. Il suo caso tornerà a processo. Se le persone vogliono vedere come sono arrivate le cose a questa situazione attuale, l’intera storia viene raccontata in un modo davvero accattivante Lo Stato del Texas contro Melissa.

Il documentario ben realizzato e toccante è stato una selezione ufficiale nel 2020 al Tribeca Film Festival e ha portato a casa il premio per il miglior documentario al Raindance Film Festival. Ha anche ottenuto un punteggio molto impressionante su Rotten Tomatoes, aggiungendo alle molte ragioni per cui tutti dovrebbero vedere questo avvincente documento.

Il documentario di Melissa Lucio The State of Texas vs. Melissa è disponibile su Netflix?

Non si può negare che guardare il doc di Melissa Lucio su Netflix sarebbe l’ideale per gli abbonati che cercano maggiori informazioni su questo argomento. Ma sfortunatamente, Lo Stato del Texas contro Melissa non è disponibile sullo streamer e non si sa se cambierà presto.

Ma se gli abbonati stanno cercando un altro documentario da guardare, dovrebbero sapere che lo streamer ha un’ampia quantità di opzioni per divertirsi in questo reparto. Alcuni di questi altri titoli che aprono gli occhi includono Soldi sporchi, Seaspiracy, Il dilemma sociale, Prova da parte dei media, Omicidi tra i mormoni e Il grande hack.

Dove guardare in streaming il documentario di Melissa Lucio The State of Texas vs. Melissa

Il documentario su Melissa Lucio Lo Stato del Texas contro Melissa è disponibile per lo streaming su Hulu. Inoltre, la funzione di saggistica è disponibile anche su piattaforme VOD per il noleggio o l’acquisto, come Vudu, Amazon Prime, Google Play, Apple TV e YouTube.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: