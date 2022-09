Il documentario agghiacciante di Charlie Cullen in arrivo questo novembre

Con Netflix che rilascia la sua lista Netflix e Chills 2022, i fan si stanno preparando per ciò che ci aspetta in questa stagione spettrale. Per Netflix, ciò significa la lista in arrivo da settembre a dicembre. Un paio di titoli non usciranno prima di ottobre, come il documentario sui serial killer Catturare l’infermiera assassina.

Il film documentario in uscita è basato sul libro di saggistica La buona infermiera: una vera storia di medicina, follia e omicidio di Charles Graeber. Netflix sta andando tutto in questa storia dal momento che hanno anche un film drammatico in uscita a ottobre con Eddie Redmayne e Jessica Chastain.

Tuttavia, La buona infermiera e Catturare l’infermiera assassina sono titoli diversi, anche se si incastrano come pezzi complementari. Sarebbe stato bello se Netflix avesse deciso di programmare l’uscita del documentario prima del film, ma sto divagando.

Netflix pubblicherà il documentario su Charlie Cullen Capturing the Killer Nurse questo novembre

Regia di Tim Travers Hawkins (XY Chelsea, Persona: l’oscura verità dietro i test di personalità), Catturare l’infermiera assassina dettaglia l’orribile storia del serial killer Charlie Cullen. Una volta ritenuta un’infermiera registrata gentile e premurosa presso il Somerset Medical Center nel New Jersey, presto venne alla luce che Charlie era uno dei serial killer più prolifici della storia, con un numero di cadaveri potenzialmente nell’ordine delle centinaia.

Eddie Redmayne interpreterà Cullen nel film Netflix La buona infermieramentre Chastain interpreterà uno dei suoi colleghi, un informatore che ha iniziato a svelare il contorto mistero che circonda Cullen.

Il documentario utilizzerà interviste con le infermiere che hanno contribuito ad assicurare Cullen alla giustizia, insieme all’audio dello stesso Cullen. Nella vita reale, Cullen sta attualmente scontando 18 ergastoli consecutivi nella prigione statale del New Jersey a Trenton.

La buona infermiera uscirà il 26 ottobre, seguito da Catturare l’infermiera assassina l’11 novembre.