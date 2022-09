Il destino di Samuel è stato rivelato nella sinossi e nel teaser della sesta stagione di Elite

Netflix lo ha appena annunciato Elite la sesta stagione arriverà il 18 novembre. Insieme all’annuncio della data di uscita, lo streamer ha rivelato quali membri del cast torneranno e usciranno, chi si unirà al cast e di cosa parlerà la sesta stagione.

Siamo stati sorpresi di scoprirlo Elite la sesta stagione uscirà entro la fine dell’anno? Sì, perché nuove stagioni di Elite vengono generalmente rilasciati una volta all’anno. Elite la stagione 5 è stata rilasciata all’inizio di quest’anno, quindi avevamo pensato che la sesta stagione sarebbe stata rilasciata l’anno prossimo. Non ci lamentiamo, però. Due stagioni in un anno sono una piacevole sorpresa e non vediamo l’ora che arrivi la sesta stagione, soprattutto dopo come sono finite le cose nello scioccante finale della quinta stagione.

Spoiler da Elite stagione 5 avanti!

Se ricordi, la quinta stagione si conclude con Samuel che potrebbe essere morto dopo aver sbattuto forte la testa sul cemento durante la sua rissa con Benjamin a bordo piscina. Perde conoscenza mentre i suoi amici Rebe e Omar lo tengono. Ciò ha portato gli spettatori a credere che Samuel potesse essere morto. Tuttavia, un sacco per cadaveri non è mai stato mostrato, né un funerale. Quindi, c’era speranza che Samuel potesse farcela e che sarebbe entrato Elite stagione 6.

Ora, con l’elenco completo del cast per la sesta stagione annunciato e la sinossi rivelata, abbiamo la conferma se Samuel sarà o meno in Elite stagione 6 e se è vivo.

Samuel sarà nella stagione 6 di Elite?

Sfortunatamente, Samuel non sarà nella prossima sesta stagione. Il comunicato stampa di Netflix per Elite la sesta stagione rivela il destino di Samuel nella sinossi ufficiale. Secondo TVLine, la sinossi recita: “Dopo la morte di Samuel, Las Encinas affronta un nuovo anno scolastico cercando di rinnovarsi coprendo i disastri del passato. Tuttavia, il conflitto nelle sue aule è sistemico: razzismo, sessismo, abusi domestici o fobia LGBTI sono solo alcune delle difficili questioni che attraverseranno i corridoi della prestigiosa istituzione in questa stagione. Se coloro che gestiscono il sistema non agiscono attivamente per affrontare questi problemi, dovranno essere gli studenti stessi a farlo”.

Purtroppo, sembra che Samuel abbia ceduto alle ferite riportate. Non è chiaro come affronteranno la morte di Samuel nella sesta stagione, ma sappiamo che influenzerà coloro che gli erano più vicini.

Chi non sarà in Elite stagione 6?

Odiamo segnalare altre cattive notizie ai fan della serie, ma più personaggi non torneranno. Omar (Omar Ayuso), Rebeka (Claudia Salas) e Cayetana (Georgina Amorós) non saranno nella sesta stagione. Mancavano notevolmente dall’elenco del cast di ritorno nel comunicato stampa. Inoltre, se hai guardato il video dell’annuncio della data di uscita, noterai che non erano nemmeno inclusi.

Anche se è triste che Rebeka, Omar e Cayetana non saranno presenti Elite stagione 6, non è affatto sorprendente. Le loro storie si erano praticamente concluse nella stagione 5. E con la scomparsa di Samuel, probabilmente non avrebbero voluto avere niente a che fare con Las Encinas e tutti gli altri.

Chi tornerà nella sesta stagione di Elite?

Ecco chi tornerà nella sesta stagione tramite il comunicato stampa di Netflix:

André Lamoglia come Ivan

Valentina Zenere come Isadora

Carla Diaz nel ruolo di Ari

Martina Cariddi come Mencia

Adam Nourou come Bilal

Manu Rios come Patrick

Netflix ha anche annunciato chi si unirà al Elite cast della sesta stagione Ander Puig, Carmen Arrufat, Álvaro de Juana, Ana Bokesa e Álex Pastrana sono i nuovi membri del cast. Tuttavia, i loro ruoli sono attualmente sconosciuti.

Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori informazioni su Elite stagione 6!