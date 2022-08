Il creatore di Manifest Jeff Rake anticipa le notizie “molto importanti” della quarta stagione in 828 giorni

828 day è diventato un giorno molto speciale per i Manifesters! Naturalmente, tutti noi fan conosciamo il significato del numero. È il volo 828, il famigerato decollo che ha inviato il nostro preferito Manifesto personaggi e il resto dei passeggeri assenti per cinque anni e mezzo, questo è al centro dell’intero spettacolo.

Il giorno è diventato davvero speciale, però, quando Netflix ha ufficialmente salvato la serie! Il dramma soprannaturale è stato cancellato dopo una corsa di tre stagioni sulla NBC. Quando lo spettacolo è stato aggiunto a Netflix, è decollato e ha mantenuto il primo posto nella lista dei primi 10 del servizio di streaming per quasi un mese.

Mentre la società inizialmente ha rinunciato a salvare la serie, hanno subito visto il loro errore. Con l’incessante effusione di supporto attraverso la campagna #SaveManifest e la popolarità senza precedenti su Netflix, lo streamer ha condiviso la straordinaria notizia che Manifesto sarebbe tornato per una quarta e ultima stagione. E quell’annuncio speciale è stato rilasciato, hai indovinato, il 28 agosto 2021 — 828 giorni!

Ora, a distanza di quasi un anno, non sappiamo ancora molto della discesa finale della stagione. Netflix ci sta davvero facendo aspettare. Ma grazie a un video del geniale creatore della serie, Jeff Rake, sembra che avremo presto un grande aggiornamento!

Quali potrebbero essere le notizie “molto importanti” della stagione 4 di Manifest?

In un video, Rake ci dice che, proprio come l’anno scorso, dovremmo prestare attenzione a 828 giorni. Il 28 agosto 2022 riceveremo alcune “informazioni molto importanti”.

Quindi quale potrebbe essere questa notizia? Ora è il momento di speculare fino all’arrivo del grande giorno! Penso che potremmo finalmente avere una data di uscita per Manifesto almeno la prima parte della stagione 4. Se ricordi, Netflix ha ordinato 20 episodi per l’ultima stagione e ha detto che sarebbe stato diviso in due parti. Stiamo ipotizzando che la stagione potrebbe essere presentata in anteprima il 4 novembre, il giorno in cui il volo 828 è tornato a casa.

Potremmo anche ricevere un trailer ufficiale per la quarta stagione. Non sarebbe eccitante!? Abbiamo già avuto un’anteprima durante Geeked Week, indicando che gli episodi sono iniziati (e alcuni terminati) la post-produzione. La ciliegina sulla torta sarebbe il trailer di debutto, con la data di uscita svelata alla fine del video!

Quale pensi che sia la notizia importante? Sei eccitato per 828 giorni? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!

Hai visto la nostra intervista a Josh Dallas? Prende in giro la quarta stagione dello show nel nostro primo post e parla del perché è il miglior (e più figo!) papà TV nel secondo!