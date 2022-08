Il creatore di “Cobra Kai” suggerisce una possibile morte di un eroe nella stagione 5

Gli spettatori aspettano con impazienza che questo avvincente dramma adolescenziale venga trasmesso in streaming. Sembra Cobra Kai stagione 5 sarà pieno di sorprese. La stagione precedente si è conclusa con molti cliffhanger strazianti. Da un lato, Terry Argento sabotaggi John Kreese. Dall’altra parte, due rivali di lunga data, Johnny Lawrence e Daniele La Russo, stringi la mano per lavorare insieme per combattere contro Cobra Kai e sconfiggerli. Alcuni personaggi del passato apparirà anche in questa stagione. E adesso altro sorpresa attende i fan dello spettacolo.

Morte nella quinta stagione di Cobra Kai?

Cobra Kai è stato uno spettacolo violento fino ad ora. Le scene di combattimento degli adolescenti apertamente mostrate erano pericoloso. La violenza è aumentata a un livello tale che alcuni di loro hanno avuto un’esperienza di pre-morte. Miguel si è persino paralizzato. Mentre lo spettacolo è stato aggressivo su tanti livelli, ha anche ritratto momenti di amore, compassione, gentilezza, e amicizia, insieme a tutti i colpi di scena e le sorprese.

Arriva quel momento in tutte le opere di karate, in cui le cose diventano così intense che sai solo che uno dei tuoi personaggi preferiti morirà. Mi fa ricordare i semplici giorni delle commedie sballate, quando lo scenario peggiore era che i personaggi non ricevessero il cibo che bramano. — Hayden Schlossberg (@McSchlossberg) 13 agosto 2022

Ora, la quinta stagione sarà presto trasmessa in streaming, abbiamo sentito così tanto notizie sorprendenti a proposito. Alcuni personaggi del passato riappariranno e aggiungeranno un po’ più di dramma. Recentemente, il creatore dello spettacolo, Hayden Schlossberg twittato un molto affermazione sorprendente che ha sollevato una serie di domande nella nostra mente. Ecco, dai un’occhiata.

A volte, per salvare una città, un eroe deve essere sacrificato agli dei del karate. — Hayden Schlossberg (@McSchlossberg) 13 agosto 2022

Hayden ha risposto a un fan con questa dichiarazione dicendo qualcuno deve morire per salvare gli altri. Qualcuno morirà davvero in questa stagione di Cobra Kai? Chi sarà? Perché dovrebbero morire? Verrebbero assassinati? Siamo all’oscuro come te. Ma una cosa che sappiamo per certo è che Hayden sa sicuramente come tenere il passo montatura pubblicitaria per lo spettacolo. Ha scritto nel suo tweet sulla morte del tuo personaggio preferito: “Arriva quel momento in tutte le opere di karate, in cui le cose diventano così intense che sai solo che uno dei tuoi personaggi preferiti morirà.”

Ha anche aggiunto che questo gli ricorda i giorni più semplici in cui i personaggi morivano solo perché non ricevevano il cibo che bramavano. Un fan ha reagito a questo tweet dicendo che Hayden li stava prendendo in giro. Ma se fosse vero? E se qualcuno morisse davvero? Riesci a pensare a qualcuno? Condividi le tue teorie con noi nella casella dei commenti.

Intanto aspettiamo Cobra Kai stagione 5 per raggiungerci su Netflix.

