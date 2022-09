Il creatore black-ish Kenya Barris porterà The Vince Staples Show su Netflix

Una nuova commedia da Nerastro il creatore Kenya Barris sta arrivando su Netflix e non sappiamo voi, ma siamo piuttosto entusiasti. Il gigante dello streaming ha annunciato martedì 6 settembre 2022 di aver ordinato una nuova serie comica con sceneggiatura intitolata Lo spettacolo di Vince Staplesliberamente ispirato all’educazione del rapper Vince Staples a Long Beach, in California.

Se hai familiarità con il lavoro di Vince Staples, saprai già che nell’agosto 2019 il rapper ha lanciato la sua serie web omonima, tuttavia va notato che la creazione Barris-Netflix non è affiliata al serie web ed è un intero progetto separato.

Staples, insieme a Kenya Barris, Ian Edelman, Maurice Williams, Corey Smyth e Calmatic sono accreditati come produttori esecutivi dello show.

Di recente, Barris, Edelman e Williams hanno unito le forze per produrre la serie animata Netflix di Kid Cudi, Entergalattico — che dovrebbe essere rilasciato sul gigante dello streaming alla fine di questo mese.

“Sono entusiasta di collaborare con Netflix e Kenya Barris Lo spettacolo di Vince Staples,Il rapper ha condiviso in una dichiarazione rilasciata da Netflix. “Questo è stato qualcosa che ho sviluppato per un po’ di tempo e sono felice che stia arrivando a buon fine”.

Il capo della commedia di Netflix Tracey Pakosta ha aggiunto:

“Lavorare con i migliori artisti del mondo è la nostra missione, Vince si è già affermato come uno dei giovani musicisti più talentuosi di oggi e siamo davvero entusiasti di come la sua sensibilità – e senso dell’umorismo – si tradurranno in una commedia unica serie.”

The Vince Staples Show ha una data di uscita?

A pochi giorni dall’annuncio che Netflix ha ordinato la nuova serie, non pensiamo che sarai troppo sorpreso di apprendere che per il momento, Lo spettacolo di Vince Staples non ha una data di uscita ufficiale. Attualmente, lo spettacolo è ancora “in sviluppo”, il che significa che abbiamo ancora un po’ di tempo da aspettare prima che la commedia in arrivo arrivi sui nostri schermi.

È probabile che Lo spettacolo di Vince Staples potrebbe essere rilasciato su Netflix nel 2023 o nel 2024, a seconda di quanto presto inizieranno la produzione della serie.

Assicurati di rimanere sintonizzato su Netflix Life per ulteriori aggiornamenti!