Il costo per la condivisione della password di $ 3 per ogni utente esterno aggiuntivo potrebbe costare a Netflix il 13% degli abbonati statunitensi

Durante i guadagni del primo trimestre, Netflix ha deciso di ridurre la condivisione delle password. E, cosa ancora più cruciale, per trarre profitto da quei più utenti, è diventato più evidente. Mentre Netflix considera come monetizzare gli utenti che condividono le password con altre case. Un nuovo studio rileva che le reazioni degli americani a un prezzo mensile di $ 3 per ogni utente esterno aggiuntivo differiscono. La combinazione delle tariffe elevate di Netflix e ora il cambiamento della politica sulla condivisione delle password potrebbe causare all’azienda alcuni dei suoi abbonati.

Diamo un’occhiata al fatto che una repressione delle password sarà redditizia o meno.

La condivisione della password costerà agli abbonati Netflix

La ricerca di Aluma ha indicato che se Netflix addebita $ 3 al mese per utenti extra fuori casa, il 13% degli abbonati Netflix adulti interromperebbe il servizio. Mentre il 12 percento probabilmente aggiungerebbe almeno un utente fuori casa che altrimenti non sarebbe monetizzato.

Netflix ha iniziato a testare un nuovo formato in tre paesi dell’America Latina per $ 3 al mese per casa aggiuntiva.

Tuttavia, mentre il 13% degli intervistati ha dichiarato che avrebbe annullato, Greeson di Aluma stima che solo circa la metà di quelli lo farebbe. L’analista ha un’idea eccellente di come l’intenzione si traduca in azione dopo 20 anni di ricerca sui consumatori.

Inoltre, “Netflix è un servizio molto apprezzato rispetto ai suoi concorrenti”, Greeson afferma, sottolineando che è uno dei criteri che valuta, sottintendendo che il numero di persone che annullano davvero sarà inferiore.

Secondo Aluma, le persone che aggiungeranno almeno un utente di $ 3 al mese hanno maggiori probabilità di farlo da allora due terzi di coloro che condividono le password prendono in prestito da familiari stretti, come un padre in figlio o viceversa.

Se agli utenti viene addebitato un importo maggiore per la condivisione della password Netflix, ciò potrebbe stimolare l’interesse per un livello supportato dalla pubblicità a basso costo. Entrambi verranno lanciati nel 2022 o nel 2023. Greeson ritiene: “Per alcuni, il livello supportato dalla pubblicità avrà senso.”

Dice anche che $ 3 al mese potrebbero interessare alcune persone o il loro abbonamento di $ 15 al mese. Ma l’idea principale è che i freeloader hanno diverse scelte per non abusare del servizio.

Cosa ne pensi dell’aumento delle commissioni di Netflix? Condividi le tue risposte con noi nei commenti.

