Il corrispondente reale rivela come la dama di compagnia della regina Elisabetta abbia previsto una lacrimosa fine del matrimonio di Meghan Markle e del principe Harry

Tra molte polemiche e speculazioni, le persone nelle vicinanze della famiglia reale hanno iniziato a entrare in acque pericolose con i Sussex. Oltre a commenti umilianti e contraccolpi dall’esterno, i parenti della famiglia reale hanno anche aggiunto i loro commenti per Meghan Markle e il principe Harry. Nessuno ha mai visto alcun commento da parte dei Royals. Tuttavia, la madrina del principe William ha infranto il mito.

Come suggeriscono i rapporti, il futuro re, la madrina del principe William, ha qualcosa da aggiungere alle già traboccanti osservazioni di odio per Meghan Markle e il principe Harry. Stiamo parlando di Lady Susan Hussey, che ha una relazione profondamente legata con gli alti capi della monarchia. Continua a leggere per sapere cosa ha detto sul matrimonio del principe Harry e Meghan Markle.

Chi è Lady Susan e cosa ha detto di Meghan Markle e del principe Harry?

Recentemente Tom Bower ha lanciato un violento attacco a Meghan Markle GMB. Lì aveva anche menzionato che Lady Susan, conosciuta anche come The Royal Watcher, aveva alcune sue previsioni sul matrimonio dei Sussex. Le previsioni sono arrivate molto prima che il principe Harry e Markle si sposassero e si fidanzassero l’uno con l’altro. Riportando lo stesso, ha rivelato che Hussey era dell’opinione che “la relazione tra Harry e Meghan finirà in lacrime.”

Ciò ha dimostrato esplicitamente che, come gli altri membri della famiglia reale, anche Lady Susan non ha avuto una buona impressione del matrimonio. Ci sono state innumerevoli ragioni dietro, alcune delle quali la stessa Markle ha rivelato nelle sue interviste e nei suoi podcast.

LEGGI ANCHE: Lo sapevi che la regina Elisabetta II ha monitorato le spese di Meghan Markle mentre chiudeva un occhio su Kate Middleton?

Secondo i rapporti, tutto variava dai vincoli finanziari alla preoccupazione per il colore della pelle dei bambini del principe Harry. Quindi, avevano un osso da scegliere con Meghan Markle in quasi tutto.

Da notare anche che Lady Susan era stata la dama di compagnia preferita del defunto monarca, la regina Elisabetta II. Fin dai suoi giorni con il principe Filippo, Lady Susan era stata nei buoni libri del palazzo. In seguito divenne la madrina del maggiore di re Carlo, il principe William. Avendo servito tutti così da vicino, la baronessa Hussey di North Bradley si è affermata come membro legittimo del personale a Buckingham.

Cosa ne pensate del commento di Hussey sulla relazione tra il principe Harry e Meghan Markle?

Il post Il corrispondente reale rivela come la dama di compagnia della regina Elisabetta abbia predetto una lacrimosa fine del matrimonio di Meghan Markle e del principe Harry è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.