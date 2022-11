Il controverso rapper Kanye West ora chiama LeBron James e Beyonce per essere “burattini”

Negli ultimi anni, Kanye West ha regalato al mondo alcune delle canzoni e degli album più incredibili. E la creatività di West non si limita solo all’industria musicale. Il Luci lampeggianti hitmaker è un uomo d’affari di grande successo. Tuttavia, negli ultimi tempi, la creatività non è ciò per cui il rapper sta facendo notizia. In ritardo, si ritrova circondato da polemiche. Più e più volte, West ha fatto notizia per le sue discutibili dichiarazioni, e ora la star di Heartless ha chiamato alcuni artisti neri di grande successo per essere “burattini.“

Kanye West è sempre stato molto esplicito riguardo alle sue opinioni. Negli ultimi mesi, il rapper è stato più volte sotto i riflettori a causa delle sue faide legali con Adidas e GAP, e recentemente per i suoi commenti antisemiti. Il rapper ha attraversato un periodo difficile nella sua carriera imprenditoriale quando il marchio multimiliardario Adidas ha abbandonato l’Occidente. In mezzo a tutti questi problemi, chi sono le celebrità che Kanye West chiamava pupazzi e perché? Scopriamolo.

Kanye West chiama varie celebrità, tra cui Jay-Z e Beyonce, come marionette

Kanye West è tornato di nuovo. Lo afferma il rapper è l’unica celebrità che non può essere controllata. Ha chiamato Jay-Z, LeBron James, Shaq e Beyonce per essere dei burattini. Inoltre, il cantante Gold Digger ha aggiunto, “Possono controllare Shaqpossono controllare Charles Barkley, possono controllare LeBron James, possono controllare Jay-Z e Beyoncé, ma non possono controllare me.”

Kanye dice che non può essere controllato "Possono controllare Shaq, Charles Barkley, LeBron James, Jay-Z e Beyoncé ma non possono controllare me. […] Mia madre è stata sacrificata. […] A Hollywood, molte persone scompaiono. Vogliono monetizzare e traumatizzare."pic.twitter.com/fWoZp4dAjY — Kurrco (@Kurrco) 11 novembre 2022

Tuttavia, West non ha chiarito chi intendesse con “loro”. Oltre a ciò, ha anche rilasciato alcune dichiarazioni scioccanti. Il vincitore di 22 Grammy ha affermato che un sacco di persone sono state sacrificate, incluso il suo mamma, Il padre di Michael Jordan e Il figlio di Bill Cosby. Ovest ha aggiunto, “Vogliono monetizzare e traumatizzare,” ma non ha fornito dettagli sull’argomento. Di recente, il rapper sta affrontando un’altra faida legale sulla sua canzone “Life of the Party”.

Come stanno reagendo i fan alla notizia?

Dopo le sue recenti invettive sui media, i fan hanno trollato il rapper e confessato come gli mancassero i tempi in cui Kanye era solito lasciar cadere la musica. D’altra parte, alcuni utenti hanno difeso il rapper, definendolo “Coraggioso”.

Ricordi quando ha fatto musica e l’ha lasciata cadere e l’abbiamo ascoltata? Bei tempi — swagmoney (@turbanswagfan) 11 novembre 2022

Qualcuno non ha più preso le sue medicine… pic.twitter.com/JhPOpTCodm — unstoppableYoncé (@Showman181) 11 novembre 2022

oh signore perché tira fuori JAY-Z — Shotta 2.0 (@ShottaSV) 11 novembre 2022

È triste quanta attenzione vuole ora — (@brinkkzui) 11 novembre 2022

Passerà alla storia come uno dei personaggi più coraggiosi in circolazione! — banco (@lilbeebeegun) 11 novembre 2022

Quali sono le tue opzioni sul rapper? Sei d’accordo con lui? Sentiti libero di farcelo sapere nei commenti qui sotto.

