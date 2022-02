Il conteggio degli episodi della seconda stagione di Raising Dion e il futuro delle serie di supereroi sono stati esplorati

Non sono solo DC e Marvel…

Il pubblico potrebbe forse discutere dell’anno esatto in cui il boom dei supereroi è decollato correttamente fino al tramonto e al sorgere del sole. L’MCU ha dominato il cinema per anni, offrendo alcuni dei successi più celebrati e di successo finanziario di tutti i tempi. Tuttavia, c’è di più negli adattamenti dei fumetti rispetto a Iron Man e Spidey.

Sul piccolo schermo, ad esempio, molti sono rimasti colpiti da Raising Dion quando è arrivato su Netflix nel 2019.

Basato sul fumetto e sul cortometraggio omonimo di Dennie Liu del 2015, ha iniziato a raccontare una storia avvincente che è stata continuata con un’altra serie di puntate martedì 1 febbraio 2022.

Ora che è qui, alcuni si chiedono quanti episodi ci siano nella stagione 2 di Raising Dion.

ancora dal trailer della seconda stagione di Raising Dion, Netflix, MACRO

Conteggio episodi della seconda stagione di Raising Dion

La seconda stagione di Raising Dion è composta da otto episodi in totale. Non ci sono episodi aggiuntivi che verranno presentati in anteprima su base settimanale.

Tutti gli episodi sono stati aggiunti contemporaneamente, quindi coloro che devono ancora provarlo possono abbuffarsi dell’ultima stagione a proprio piacimento.

Anche se il suo arrivo è qualcosa da amare, alcuni fan potrebbero essere leggermente scoraggiati dal fatto che questa stagione offra un episodio in meno rispetto alla precedente.

Per il nuovo raccolto, Carol Barbee è rimasta la showrunner mentre Michael B. Jordan, Kenny Goodman, Kim Roth, Dennis Liu e Charles D. King hanno ripreso i loro doveri di produttori esecutivi.

Alzando Dion | Trailer ufficiale della seconda stagione | Netflix

“Siamo così entusiasti che i fan continuino questo viaggio”

Durante una conversazione con Deadline, la creatrice Carol Barbee ha recentemente spiegato quanto sia entusiasta di riunire i fan con i loro personaggi preferiti:

“Dion e i suoi amici stanno crescendo, così come il nostro spettacolo. Nella seconda stagione avrai ancora più azione, più mistero, più sorprese e sì, più poteri. Le sfide di Nicole si intensificano mentre si trova faccia a faccia con il peggior incubo di ogni genitore”.

Di conseguenza, “la posta in gioco è più alta che mai e siamo così entusiasti che i fan continuino questo viaggio con noi”.

Riferendosi al successo della stagione precedente, ha aggiunto: “Quando abbiamo creato Raising Dion Stagione 1, sapevamo che volevamo che fosse per tutti: adulti, bambini e adulti che sono ancora bambini nel cuore. La risposta del pubblico è stata oltre le nostre più rosee aspettative…”

ATTENZIONE: SPOILER PER RAISING DION FINALE STAGIONE 2

Il gioco dell’attesa riprende

Finora, né Netflix né i creatori della serie hanno annunciato se Raising Dion è stato rinnovato per la stagione 3.

Tuttavia, ci sono ragioni per essere ottimisti.

Altro materiale originale rimane maturo per l’adattamento e il finale della seconda stagione vanta una scena post-crediti che anticipa una resa dei conti tra due personaggi di spicco.

Tuttavia, con il combattimento che si svolgerà in un futuro molto lontano, si potrebbe obiettare che questo è il modo in cui gli sceneggiatori dicono che hanno tracciato molti anni dello spettacolo.

Raising Dion stagione 2 è ora in streaming su Netflix.

