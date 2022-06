Il confronto tra Stranger Things e Squid Game può darti grossi problemi di fiducia

Netflix può essere facilmente accreditato per aver dato al mondo due degli spettacoli più popolari del 21 ° secolo. La cosa più bella di entrambi i suddetti spettacoli è che, sebbene appartengano a generi diversi, hanno comunque una connessione importante. Uno è un commento politico sul situazione economica attuale della Corea. E l’altro è un inno al genere horror anni ’80. Sì! Ragazzi avete indovinato Gioco del calamaro e Cose più strane.

Sulla loro superficie, entrambi gli spettacoli non potrebbero essere più diversi. Tuttavia, tutte le grandi opere d’arte hanno una connessione in un modo o nell’altro. E nella quarta stagione di Cose più strane, abbiamo avuto modo di vedere cosa ha in comune l’originale Netflix da record Giochi di calamari, ed è assolutamente agghiacciante.

Vuoi scoprirlo? Quindi continua a leggere.

Relazione tra Stranger Things e Squid Game

La nuova stagione di Cose più strane era pazzo in ogni aspetto. Abbiamo avuto modo di conoscere molte cose nuove non solo su Eleven, ma anche sul grande cattivo di questa stagione, Vecna.

Nell’ultimo episodio, abbiamo davvero conosciuto la storia delle origini di Vecnas. E come 001/Uno ha tradito El nel ripristinare i suoi poteri. Tuttavia, 001 era stato anche precedentemente collegato con un altro personaggio sinistro famigerato per il suo tradimento. Se vi ricordate, 001 era anche il numero di Oh Il-nam.

in pratica, non fidarti mai di una cagna che va per “001” #StrangerThings4 pic.twitter.com/1p97k6ZhtK – t | Stranger Things s4 spoiler!! (@tazotearefreshr) 28 maggio 2022

Proprio come Vecna, anche II-nam ha stretto amicizia con il protagonista dello spettacolo solo per mostrare alla fine i suoi veri colori e lasciare il pubblico e il protagonista con un retrogusto amaro.

Dopo aver identificato questa enorme somiglianza tra i due film di successo, le persone hanno iniziato a reagire su Twitter. Con molte reazioni di come non potranno mai fidarsi di qualcuno con il numero 1.

Alcuni dei tweet lo sono.

Così vero https://t.co/rLJqIilu5l — (@sillya0) 31 maggio 2022

Non fidarti mai di loro https://t.co/0SBqDQq5yF — Temms (@officialtemms) 30 maggio 2022

Sì, questi sono i tipi di colpi di scena di cui ho bisogno nella mia vita https://t.co/tPSzFo6mAP — Flora (@newtsfreckles) 29 maggio 2022

sto solo dicendo https://t.co/jlxHtVsG0V — bbegmoney (@HURACRANE) 31 maggio 2022

Ovviamente questo non significa che i due spettacoli esistano nello stesso universo o che siano collegati in alcun modo. È solo che questa piccola coincidenza eleva davvero l’esperienza visiva per tutti noi. Ed è un piccolo dettaglio per il divertimento dei fan.

Ragazzi, pensate che i Duffer Brothers abbiano deliberatamente incluso questo indizio? Fateci sapere cosa ne pensate ragazzi.

Flusso Cosa stranas solo su Netflix.

