Il co-creatore di “Rick and Morty” Dan Harmon rivela la chiave per mantenere la serie fresca e pertinente

Sono passati 10 anni da quando abbiamo per la prima volta dimorato nell’universo di Rick e Morty. Umorismo assolutamente oscuro e deliziosamente grezzo, la serie Adult Swim è un ritratto di avventure pazze attraverso lo spazio e il tempo. Anche dopo 5 stagioni e 51 episodi, continua a mantenere il nostro interesse in un modo che solo pochi spettacoli possono fare.

In particolare, la sitcom è stata creata da Justin Roiland e Dan Harmon, il primo dei quali fornisce le voci per entrambi i personaggi principali dello show e il secondo dei quali ha investito molto di se stesso nel ruolo dello scienziato pazzo Rick. Ora, anche se non possiamo contattare il duo di salto dimensionale per conoscere il loro segreto, abbiamo avuto la fortuna di imbatterci in un’intervista con Dan Harmon, in cui ci fornisce spunti su come ha mantenuto lo spettacolo fresco e rilevante.

Dan Harmon parla di come Rick e Morty persistano fino all’appuntamento

Forse persiste a causa dei suoi tropi di fantascienza, dei riff intelligenti della cultura pop e della cruda ilarità. O forse il duo nipote-nonno conosce fin troppo bene il proprio pubblico! Sono capaci di cose grandi e terribili. Tuttavia, ciò non è vero nella sua interezza. Secondo Harmon, la vera magia sta nelle mani dei giovani scrittori.

“Ho 49 anni e lo spettacolo ha 10 anni, quindi qual è la sua speranza di rimanere fresco e rilevante? La risposta sono scrittori più giovani e non io che me ne vado, ma io che mi rimetto, mi fido di loro, li ascolto”, ha detto ai relatori. Ha inoltre detto che se si limitasse a imporre le regole, diventerebbe un cattivo e, quindi, non lo fa. Invece, cerca di diventare zio Gandalf e dice, “L’ho fatto molto tempo fa. Quindi posso dirti cosa sarà difficile a riguardo. Ad esempio, scopriamolo”.

Sebbene la dichiarazione di Harmon mostri indubbiamente il suo sviluppo personale, parla anche dell’impressionante team creativo che lui e Roiland hanno assemblato. Sei entusiasta di viaggiare attraverso gli universi con Rick e Morty mentre arrivano nel mondo di Netflix il 4 settembre? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.

