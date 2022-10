Il club di mezzanotte e le ragazze di Derry

Buon fine settimana! Hai lavorato duramente questa settimana per regalarti alcuni fantastici spettacoli Netflix! E ci sono alcune buone uscite questa settimana in film e spettacoli! Non perdere Il club di mezzanotte, le ragazze di Derry, il telefono del signor Harrigan, la ragazza più fortunata del mondoe ALTRO.

Dai un’occhiata all’elenco dei 10 migliori programmi TV di questa settimana che troverai Dahmer ancora al primo posto. Altri spettacoli nella Top 10 includono L’Imperatrice, Bling Empire, High Water, El Rey Vicente Fernandez, e Dinastiaper dirne alcuni.

Si spera che ti stiano godendo tutte le nuove uscite nell’ambito dell’evento Netflix e Chills di ottobre. Le ultime versioni includono Il telefono del signor Harrington e Il club di mezzanotte.

I migliori nuovi programmi Netflix del 24 settembre 2022

Il club di mezzanotte

quello di Mike Flanagan Il club di mezzanotte uscite questo fine settimana e non vorrai perderti questo. Basato su un romanzo di Christopher Pike, la storia segue i pazienti adolescenti dell’hospice che risiedono a Rotterdam Home e si incontrano di notte per raccontare storie spettrali.

Una notte durante la riunione di mezzanotte del club, il gruppo fa un patto che chiunque muoia per primo deve trovare un modo per comunicare con gli altri dalla tomba. Subito dopo la morte del primo paziente, le cose diventano davvero bizzarre.

Derry Girls stagione 3

La terza e ultima stagione dell’esilarante Ragazze di Derry è ora in streaming su Netflix. Erin (Saoirse-Monica Jackson), Michelle (Jamie-Lee O’Donnell), Clare (Nicola Coughlan), Orla (Louisa Harland) e James (Dylan Llewellyn) tornano per altre buffonate in questa stagione.

L’ultima stagione riprende da dove gli eventi della seconda stagione si erano interrotti dopo il cessate il fuoco dell’IRA del 1994 e una visita del presidente degli Stati Uniti Bill Clinton. Sarà emozionante vedere in quali imbrogli si imbattono le ragazze in seguito. Ci sono sette episodi in questa stagione, incluso uno intitolato “Halloween”, che sarà senza dubbio il momento clou della stagione.

Azzeccato! Halloween stagione 7

La settima stagione del reality show, Azzeccato!, è stato rilasciato. Questa stagione sarà caratterizzata dal divertimento di Halloween con diverse serie Netflix come temi, tra cui L’Accademia degli Ombrelli, Cobra Kai, e Lo stregone.

Questa non è la tua normale serie di prodotti da forno. Azzeccato! è stato ispirato dalla tendenza online in cui le persone cercano di ricreare capolavori di pasticceria ma falliscono orribilmente. La serie vede fornai dilettanti competere mentre cercano di fare repliche di torte complicate e altro in lizza per il premio in denaro di $ 10.000 e il Azzeccato! trofeo.

La lista nera stagione 9

La lista nera la stagione 9 è stata rilasciata questa settimana ed è già al numero 5 nella lista dei primi 10. Questo thriller poliziesco ha 22 episodi in questa stagione.

La serie segue Raymond “Red” Reddington (James Spader), un ex ufficiale della Marina degli Stati Uniti diventato un criminale di alto profilo che si arrende all’FBI dopo averli elusi per decenni. Usa una lista criminale molto pericolosa, che ha rispettato come merce di scambio, promettendo in cambio di eliminare questi criminali, ottiene l’immunità.

La serie ha ricevuto recensioni positive e Spader è stato elogiato per la sua eccezionale interpretazione.

Conversazioni con un killer: i nastri di Jeffrey Dahmer

Sulla scia della popolarità delle serie limitate Dahmer — Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer arriva un nuovo documentario in Conversazioni con un killer serie, I nastri di Jeffrey Dahmer.

La docuserie offre un altro sguardo inquietante sugli omicidi di Jeffrey Dahmer. Questa volta presentando interviste incustodite con Dahmer e la sua squadra di difesa, rivelando maggiori informazioni su ciò che ha spinto Dahmer a fare ciò che ha fatto e perché le forze dell’ordine non hanno agito prima.

Quali programmi Netflix guarderai questo fine settimana? Condividi le tue scelte nei commenti!