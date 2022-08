Il cattivo Sam Claflin di “Peaky Blinders” tornerà in “Enola Holmes” 2?

Chi può dimenticare Osvaldo Mosleyuno dei principali antagonisti della serie gangster britannica Peaky Blinders? L’attore Sam Claflin ha colpito nel segno, interpretando il fascista malvagio con una lingua d’argento. Di conseguenza, era probabilmente l’unico cattivo a farlo abbracciare due stagioni nel dramma poliziesco. Con un’ampia varietà di progetti di successo nel suo arsenale, anche l’attore inglese lo è memorabile come Mycroft nel film Enola Holmes.

Dopo il successo del bizzarro ma divertente film, Enola Holmesil film misterioso con protagonista Millie Bobby Brown e Henry Cavill sono tutti pronti per un sequel. Il primo sguardo al film è dappertutto su Internet e vede molti dei precedenti personaggi ritornano a Enola Holmes 2. Scopriamo se Sam Claflin incarnerà di nuovo il fratello maggiore Holmes nel prossimo sequel.

Sam Claflin tornerà come Mycroft?

Netflix ha recentemente annunciato la data di uscita del tanto atteso Enola Holmes seguito basato su Gli omonimi libri di Nancy Springer. Il Golia in streaming ha anche rilasciato immagini dai set, rivelando gli amati personaggi pronti per il loro ritorno allo strano mistero. Il primo sguardo conferma l’attore Louis Partridge e la veterana Helena Bonham Carterriprendendo il ruolo di Tewkesbury e mamma Holmesrispettivamente.

Enola Holmes 2 — PRIMO SGUARDO: pic.twitter.com/DGEiOs9Ou7 — Netflix (@netflix) 18 agosto 2022

Henry Cavill è anche destinato a incarnare il straordinario detective, Sherlock Holmes, e potrebbe risolvere un caso con sua sorella Enola (Brown). Tuttavia, c’era assolutamente nessun segno del terzo e maggiore fratello di Holmes, Mycroft. Inoltre, è addirittura assente da tutte le liste del cast disponibili online per il film in uscita. A meno che non ci sia una rivelazione importante nel trailer ufficiale del film, è lecito presumerlo Sam Claflin non fa parte di Enola Holmes 2

LEGGI ANCHE: 5 cose da sapere sul finale di “Enola Holmes” prima della sua parte 2

I fratelli Holmes sono reali di Netflix

È delizioso che tutti e tre i fratelli Holmes provengano Enola Holmes interpreta ruoli importanti in altri spettacoli che regnano nel roster di Netflix. Millie Bobby Brown, la stessa Enola Holmes, interpreta la adolescente telecinetico Undici nello show di punta dello streamer Cose più strane. Mentre Henry Cavill interpreta il titolare Geralt nel periodo fantasy Lo stregoneSam Claflin è Oswald Mosley di Peaky Blinders.

Mentre sarebbe bello vedere il tre attori britannici si uniscono come fratelli ancora una volta, il film è già avviato. Si può solo sperare che ci sia una divertente sorpresa per il pubblico sotto forma di Sam Claflin. Enola Holmes 2 sarà presentato in anteprima mondiale il 4 novembre 2022. Nel frattempo, si può sempre rivedere la prima parte e rinfrescarsi la memoria.

LEGGI ANCHE: Quando Millie Bobby Brown non riusciva a smettere di usare il filo interdentale e Henry Cavill ha dimenticato le sue battute in “EnHolmes’mes”

Il post Il cattivo Sam Claflin di “Peaky Blinders” tornerà in “Enola Holmes” 2? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.