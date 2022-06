Il catastrofico Kugelblitz in The Umbrella Academy ha spiegato

Finalmente torniamo con gli ombrelli…

Ah, sicuramente si sente bene, vero? Creata da Steve Blackman, la serie di supereroi americani basata sull’omonima serie di fumetti del frontman dei My Chemical Romance Gerard Way è arrivata per la prima volta su Netflix nel 2019.

Da allora, l’adattamento di Dark Horse Comics è diventato una specie di fenomeno.

Inutile dire che il ritorno della serie mercoledì 22 giugno 2022 è stata un’occasione gioiosa. Per quanto riguarda la stagione stessa? Molto stressante, parte grazie a una minaccia incombente e potente.

Quindi, affrontiamolo. Cos’è il Kugelblitz in The Umbrella Academy?

Spiega Kugelblitz in The Umbrella Academy

***ATTENZIONE: spoiler della terza stagione di The Umbrella Academy***

Il Kugelblitz è la principale minaccia nella stagione 3 ed è essenzialmente un devastante buco nero che inaugura la terza apocalisse per la squadra titolare.

Ready Steady Cut riporta che Kugelblitz si traduce approssimativamente come una “palla di fulmini” in tedesco.

Sebbene sia ampiamente ritenuto che i buchi neri risucchino qualsiasi cosa, questo ha una certa caratterizzazione. Prende di mira in modo graduale e specifico, con animali che precedono gli umani nella catena della distruzione, per così dire.

Avvicinati troppo? Hai finito. Quindi, è ovvio che gli Umbrellas hanno un nemico incredibilmente impegnativo tra le mani. Le onde d’urto trasformano le vittime innocenti del Kugelblitz in cenere e vediamo che questo processo orribile si verifica per tutta la stagione.

Apprendiamo che consuma tutto ciò che incontra nell’universo, escluso Hotel Obisidian. Fortunatamente, l’hotel diventa la casa della squadra nella stagione 3 e la loro sopravvivenza li incoraggia a escogitare un piano per abbattere il Kugelblitz.

Cosa ha creato il Kugelblitz?

Alla fine viene rivelato a metà stagione che il paradosso del nonno è il colpevole dell’esistenza di questa mastodontica minaccia.

Per chi non lo conoscesse, questo è un concetto popolare nella fantascienza che si riferisce alle ripercussioni del viaggio indietro nel tempo e dell’incontro con te stesso. In questo caso, il Kugelblitz è una manifestazione del paradosso risultante dall’alterazione della linea temporale degli Umbrellas negli anni ’60.

In questo universo, le loro madri sono morte e sono morte prima della nascita degli Umbrellas, e Viktor confessa di essere la ragione della loro scomparsa.

Avanti veloce e Five tenta di affrontare il paradosso avventurandosi nel futuro. Una volta al loro quartier generale, il suo io più anziano gli dice che non può assolutamente fermare il Kugelblitz, ma i tentativi ovviamente non si fermano qui.