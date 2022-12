Il cast vocale di “Sonic Prime” e dove li hai già sentiti

La nuova grande serie Sonic di Netflix uscirà a metà dicembre 2022 e con essa arriva una nuovissima versione del classico personaggio SEGA. Cerchi una carrellata di chi darà la voce ai personaggi iconici della nuova serie Netflix? Ecco una carrellata del cast vocale completo che ascolterai in Sonic Prime.

Prodotto da SEGA, WildBrain e Marza, il primo lotto di episodi della nuova serie animata per bambini uscirà il 15 dicembre 2022. Contiene otto episodi in totale, incluso un episodio in anteprima di 40 minuti.

Deven Christian Mack nel ruolo di Sonic

Tutti i personaggi doppiati in Sonic Prime: Sonic, Cubot e OrbotMeglio conosciuto per: 57 crediti vocali, principalmente nella televisione per bambini.Precedenti progetti Netflix: Angry Birds: follia estiva (Mandrino), Squadra Zenko Go (Ian), Il Principe Drago (Yonnis)

A doppiare il personaggio titolare di Sonic per la prima volta è il veterano doppiatore caraibico Deven Mack.

Secondo un comunicato stampa fornito a Cosa c’è su Netflix, Mack era il ragazzo più timido della scuola e ha iniziato la sua carriera all’età di 17 anni.

Potresti essere sorpreso dal fatto che Mack stia anche dando la voce alla coppia robotica di Cubot e Orbot, entrambi creazioni del Dr. Eggman.

Sonic nei videogiochi è stato precedentemente doppiato da Ryan Drummond, Jason Griffith e, più recentemente, Roger Craig Smith.

Nei film live-action della Paramount Pictures, Sonic è doppiato da Ben Schwartz.

Brian Drummond nel ruolo del dottor Eggman

Tutti i personaggi doppiati in Sonic Prime: Eggman, il signor dottor Eggman e il dottor FattoMeglio conosciuto per: Dragonball Z e Death NoteAltri progetti Netflix: Gli ultimi bambini sulla terra (Rover, Re Disgraziato), Deepa & Anoop (Gordo), I Willoughby, e Il Principe Drago.

Con oltre 300 crediti a suo nome, Drummond è un veterano dell’industria del doppiaggio, avendo doppiato personaggi in serie animate, serie anime e videogiochi.

Questa non è la prima volta che Drummond compare in un titolo di Sonic. Nella serie del 1999 Sonic Underground, ha doppiato Knuckles and Stripes.

Nel film live-action Sonic the Hedgehog, il Dr. Eggman è interpretato da Jim Carrey.

Ecco la descrizione ufficiale del personaggio di Eggman:

“L’eterna nemesi di Sonic, ancora deciso a dominare il mondo con il suo esercito di robot Badnik. Il Dr. Eggman escogita un piano per estrarre il Paradox Prism e sfruttare la sua energia che piega il mondo per trasformare il paradiso di Green Hill in una distopia meccanicistica. Quando il Prisma va in frantumi, lanciando Sonic nelle realtà alternative dello Shatterverse, diamo uno sguardo ravvicinato a come sarebbe la vita se il Dr. Eggman avesse davvero prevalso.

Ashleigh Ball nel ruolo di Tails

Tutti i personaggi doppiati in Sonic Prime: Croce Nove e CroceMeglio conosciuto per: Doppiare Applejack in My Little PonyPrecedenti progetti Netflix: Johnny Test (Jeffi), Il Vuoto (Mira)

Miles “Tails” Prower è il compagno e amico intimo di Sonic the Hedgehog, e in questa serie è doppiato da Ashleigh Ball.

Ecco la descrizione ufficiale di Tails in Primo Sonico:

“Da quando Sonic lo ha salvato da un paio di bruti prepotenti, Tails lo ha ammirato ed è stato il suo aiutante. Usando le sue code gemelle per volare come un elicottero, è il cervellone del gruppo, creando ogni sorta di gadget per aiutare l’equipaggio a combattere i nemici. Tails guarda sempre prima di saltare, e se Sonic si fermasse ad ascoltarlo, le cose andrebbero molto più lisce.

Tails è apparso in Sonic the Hedgehog 2 della Paramount Pictures, ed è stato doppiato da Colleen O’Shaughnessey. Nei videogiochi, il personaggio è stato precedentemente doppiato da Kate Higgins, Amy Palant e Corey Bringas.

Adam Nurada nel ruolo di Knuckles L’Echidna

Tutti i personaggi doppiati in Sonic Prime: NoccheMeglio conosciuto per: Deepa & Anoop di Netflix

Un nuovo arrivato relativamente alla recitazione vocale (il primo credito elencato è 2018) è Adam Nurada, che assumerà il ruolo di Knuckles, precedentemente doppiato da Idris Elba nel film live-action, e Dave B. Mitchell, Travis Willingham e Dan Verde nelle iterazioni precedenti.

Ecco la descrizione ufficiale del personaggio di Knuckles in Sonic Prime:

“Knuckles potrebbe essere l’ultimo della sua specie, ma non si arrende mai alla lotta. Spinto dal dovere e non avendo tempo per divertirsi e giocare, l’imperturbabile Knuckles usa le sue omonime nocche appuntite per abbattere Badnik, arrampicarsi e sfondare barriere apparentemente impenetrabili per salvare i suoi amici.

Shannon Chan-Kent nel ruolo di Amy Rose

Tutti i personaggi doppiati in Sonic Prime: Amy, Rusty Rose, Abitante ribelleMeglio conosciuto per: Protagonista Svegliato, Buon guaio, e Ergastolo. Voce dentro Il mio piccolo pony.Precedenti progetti Netflix: La bestia del mare (Fen), Voi (Ciki), Un’altra vita (Iaria), Ciao Ninja (Cara)

La doppiatrice canadese e attrice live-action Shannon Chan-Kent interpreterà il ruolo di Amy Rose nella nuova serie, aggiungendosi ai suoi quasi 300 crediti.

Fatto divertente anche, Shannon Chan-Kent ha anche recitato in un breve cameo come cameriera di Roadhouse nel primo film live-action di Sonic the Hedgehog.

Per WildBrain, ecco la descrizione ufficiale del personaggio di Amy Rose di Sonic Prime:

“Una protettrice della natura con un cuore puro, Amy mette i suoi amici al primo posto. Ma non lasciarti ingannare dall’aspetto gentile di questo riccio. Dove può mancare della velocità del resto dell’equipaggio, compensa con la potenza pura del suo caratteristico Piko Piko Hammer, che usa per eliminare facilmente i Badnik del Dr. Eggman.

Kazumi Evans nel ruolo di Rouge

Tutti i personaggi doppiati in Sonic Prime: Rouge, Rebel Rouge, Intercom Voice, Security DroneMeglio conosciuto per: Il mio piccolo pony e Il profondoPrecedenti progetti Netflix: Johnny Test (Sally), The Hollow (Nisha)

Con oltre 75 crediti a suo nome, l’attrice canadese non è estranea all’animazione, avendo lavorato su alcuni grandi titoli nella sua carriera.

Le precedenti doppiatrici assegnate al ruolo negli anni precedenti includono Karen Strassman, Kathleen Delaney e Lani Minella.

Per WildBrain, ecco cosa puoi aspettarti da Rouge (noto anche come Rouge the Bat) nella nuova serie:

“Rouge the Bat è un’astuta spia e un feroce combattente volante, che mette a segno un calcio malvagio. Esperta ladra con un debole per i gioielli, tiene d’occhio il Paradox Prism da molto tempo. Mercenaria per natura, è felice di collaborare con Sonic e i suoi amici, quando i loro interessi coincidono”

Ian Hanlin nei panni di Big The Cat e Shadow the Hedgehog

Tutti i personaggi doppiati in Sonic Prime: Big The Cat, New Yoke Big The Cat, Eggforcer e ShadowMeglio conosciuto per: My Little Pony, Sausage Party e Lego Jurassic WorldPrecedenti progetti Netflix: Angry Birds: follia estiva, Johnny Teste Patatine e patate

Ad assumere diversi ruoli per Sonic Prime è Ian Hanlin, che interpreterà Shadow the Hedgehog e Big the Cat. Il doppiatore ha oltre 50 crediti di doppiaggio a suo nome.

Ecco le descrizioni dei due personaggi per i suoi due personaggi principali nella nuova serie.

Ombra il riccio:

“Il più grande rivale di Sonic e un ostacolo fin troppo serio, le Air Shoes firmate Shadow gli consentono di eguagliare Sonic in velocità. Va a caccia di Chaos Emerald per potenziare la sua tecnica di controllo del caos per piegare lo spazio-tempo e teletrasportarsi, permettendogli di guidare Sonic nei punti chiave del suo viaggio attraverso lo Shatterverse.

Grande il gatto:

“Nonostante le sue dimensioni imponenti, Big the Cat è un gigante gentile che preferirebbe rilassarsi e pescare con il suo amico Froggy al suo fianco. Ma si può contare su di lui per aiutare Sonic e i suoi amici in caso di necessità!”

Vincent Tong nel ruolo del dottor Deep

Tutti i personaggi doppiati in Sonic Prime: Renegade Knucks, dottor DeepMeglio conosciuto per: Le avventure dell’era glaciale di Buck Wild, Dragons: The Nine RealmsPrecedenti progetti Netflix: Chip e patate, Johnny Test, Starbeam, Il principe drago, Super Monsters

Il doppiatore canadese Vincent Tong ha oltre 150 crediti recitativi a suo nome e interpreterà almeno due personaggi in Sonic Prime.

Per motivi di spoiler, non siamo in grado di fornirti ulteriori dettagli su chi esattamente Vincent Tong sta doppiando durante la serie, quindi dovrai sintonizzarti per scoprirlo.

Non vedi l’ora di Primo Sonico su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti in basso.