Il cast vocale di My Father’s Dragon include Gaten Matarazzo di Stranger Things

Il cast vocale di My Father’s Dragon comprende una superstar di Stranger Things, un giovane genio musicale e diversi iconici A-listers di Hollywood.

Se stai lottando per trovare un film da guardare con la famiglia questo fine settimana, l’ultima avventura animata di Netflix My Father’s Dragon dovrebbe essere senza dubbio in cima alla tua lista. Con immagini meravigliose, una storia da farti sorridere e una colonna sonora degna di una playlist; questo film fantasy per famiglie ha tutte le caratteristiche di un classico istantaneo.

Tuttavia, gli spettatori hanno subito riconosciuto le voci presenti nel cast di My Father’s Dragon, che include Gaten Matarazzo di Stranger Things, Jacob Tremblay di Luca e Whoopi Goldberg di Sister Acts.

Il cast vocale per My Father’s Dragon è diretto da Jacob Tremblay nei panni di Elmer Elevator, Gaten Matarazzo nei panni di Boris the Dragon e Whoopi Goldberg nei panni del gatto parlante.

Il cast vocale completo include:

Jacob Tremblay nel ruolo di Elmer Elevator

Gaten Matarazzo nel ruolo di Boris il Drago

Whoopi Goldberg nei panni di un gatto

Ian McShane nel ruolo di Saiwa il Gorilla

Golshifteh Farahani nel ruolo di Dela Elevator, la madre di Elmer

Dianne Wiest nel ruolo di Iris il Rinoceronte

Rita Moreno nel ruolo della signora McClaren

Chris O’Dowd nel ruolo di Kwan il macaco

Judy Greer nel ruolo di Soda la balena

Alan Cumming nei panni di Cornelio il coccodrillo

Jackie Earle Haley nel ruolo di Tamir il Tarsier

Mary Kay Place nei panni della narratrice e della figlia di Elmer

Leighton Meester nei panni di Sasha la Tigre e la sorella di George

Spence Moore II nei panni di George the Tiger e il fratello di Sasha

Ci sono anche ruoli per Yara Shahidi, Adam Brody, Charlyne Yi, Maggie Lincoln e Jack SA Smith.

Jacob Tremblay è un attore canadese di 16 anni che i fan potrebbero riconoscere dai suoi ruoli come Jack Newsome in Room (2015) e dalla voce di Luca Paguro nel film d’animazione Disney Luca (2021).

È apparso anche in Doctor Sleep (2019), The Book of Henry (2017), Pete the Cat (2017) e Harley Quinn (2019). Tremblay ha ruoli nei film in uscita La sirenetta, Wildwood, Queen of Bones, Cold Copy e The Toxic Avenger.

“Penso che la cosa che preferisco della storia debba essere il duo tra Elmer e Boris. Voglio dire, si completano così bene a vicenda, e penso che sia davvero divertente vedere come va a finire la loro relazione. Elmer cerca di essere serio, ma poi Boris vuole solo giocare tutto il tempo. E anche solo recitando, mi sono divertito così tanto. E poi poterlo guardare, guardare tutto ciò che funziona sullo schermo, mi rende così felice”. – Jacob Tremblay, tramite ScreenRant.

Foto di Christopher Polk/Getty Images

Gaten Matarazzo è un attore americano di 20 anni che i fan di Netflix riconosceranno immediatamente come Dustin Henderson dell’iconica serie Stranger Things. Ha anche recitato in The Angry Birds Movie 2 (2019), Honor Society (2022) e The Blacklist (2015).

È interessante notare che Matarazzo è stato anche un importante attore teatrale avendo interpretato Gavroche in I miserabili, Jack in Into the Woods, Benjamin in Priscilla Queen of the Desert e Jared in Dear Evan Hansen.

“Ricordo di aver lavorato su questo e di essermi sentito davvero, la maggior parte delle volte finisco un progetto e ho dubbi del tipo: “Avrei potuto farlo in modo diverso. Questo avrebbe potuto essere migliore. Mi pento anche di averlo fatto nel suo insieme”. E di solito svanisce dopo che esce. Ma questo, nel momento in cui abbiamo finito, tutto ciò che potevo sentire era puro orgoglio, amore ed eccitazione per ciò che veniva realizzato e per ciò che la gente alla fine avrebbe visto. L’ho sentito continuamente fino a questo punto”. – Gaten Matarazzo, tramite ScreenRant.

Foto di Chelsea Guglielmino/Getty Images

Whoopi Goldberg è un’attrice iconica che non ha bisogno di presentazioni. La 66enne è probabilmente meglio conosciuta per i suoi ruoli in Sister Act (1992), Ghost (1990) e The Color Purple (1985).

“Penso che con questo film, volevamo che fosse davvero coinvolgente. Uno degli obiettivi che abbiamo per qualsiasi film, ma in particolare per questo dato che c’è un cuore così emotivo nel film, è che il nostro pubblico a un certo punto dimentichi che sta guardando un film”. – Direttore Nora Twomey, via Toonado.

Infine, abbiamo un altro attore veterano, Ian McShane. L’80enne è apparso in innumerevoli produzioni di successo nel corso della sua illustre carriera, tra cui American Gods (2017), Deadwood (2004), John Wick (2014), Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011) e Kung- Fu Panda (2008).

“Mi sono sentito davvero privilegiato di essere nella stessa stanza di Gaten con Jacob e ho sentito che se avessi messo la mano tra i due microfoni, avrei potuto subire uno shock o qualcosa del genere perché potevi semplicemente sentire l’energia. Che si trattasse di scene davvero giocose o molto avventurose o scene davvero drammatiche, erano lì l’una per l’altra”. – Direttore Nora Twomey, via Toonado.

