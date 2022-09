Chi sono le voci del cast del nuovo film fantasy anime di Netflix Drifting Home, in cosa sono apparse prima e come è stato valutato il film?

Netflix sta cercando di pubblicare due banger questa settimana dopo l’eccezionale serie Cyberpunk: Edgerunners di Studio Trigger.

L’ultima offerta anime dei giganti dello streaming OTT è un film chiamato Drifting Home, una storia sincera ed emozionante di un’amicizia perduta e di una giovinezza sprecata.

Mentre la grafica e la trama attireranno senza dubbio i titoli dei giornali, la voce recitante in Drifting Home è davvero l’aspetto principale del film, quindi chi fa parte del cast e da quale altro anime li riconosci?

Di cosa parla Drifting Home?

Drifting Home è un film drammatico anime fantasy, prodotto da Studio Twin Engine (Vinland Saga stagione 1 e Dororo), animato da Studio Colorido (A Whisker Away e Burn the Witch) e diretto da Hiroyasu Ishida (Penguin Highway e Rain Town).

Il film racconta la storia di Kousuke e Natsume, che sono amici sin da quando erano bambini piccoli. Tuttavia, mentre i due passano la scuola media, si allontanano lentamente l’uno dall’altro, sembrando persino evitarsi l’un l’altro durante il giorno.

Durante le vacanze estive visitano il complesso di appartamenti dove sono cresciuti entrambi, che sarà presto demolito. Mentre ricordano il loro tempo insieme da bambini, improvvisamente svengono dopo che un fenomeno misterioso ha scosso l’edificio.

Quando si svegliano, il condominio va alla deriva in un infinito oceano aperto; raggiunti da alcuni altri compagni di classe che erano anche loro nel complesso, questi amici possono sopravvivere e trovare la strada di casa?

“Un’estate fatidica, un gruppo di ragazzi delle scuole elementari alla deriva in un condominio abbandonato deve guardare dentro di sé per trovare una strada per tornare a casa”. – Sinossi di Drifting Home, tramite Netflix.

Alla deriva: cast vocale anime

I seguenti doppiatori sono presenti nel cast giapponese di Drifting Home:

Come hanno reagito i fan a Drifting Home?

Drifting Home è stato reso disponibile per lo streaming su Netflix solo per poche ore, ma il film anime ha ricevuto una risposta impressionante sia dai fan che dalla critica, con un punteggio dell’80% visto su Rotten Tomatoes.

IGN ha assegnato al film un punteggio di 7/10, sottolineando che è “un prodotto di una sceneggiatura decente e di un solido lavoro vocale, per non parlare dell’eccellente animazione di Studio Colorido”.

“Il campo di battaglia emotivo tra il reticente ma traumatizzato Natsume e il guardingo Kosuke è un territorio ricco ma sembra più procedurale che arricchito, così come la logica fantastica del mondo, che manca di coerenza”. – Recensione Drifting Home, tramite il New York Times.

Digital Spy ha assegnato al film una valutazione di 3,5/5 e ha condiviso nella loro recensione come “Drifting Home è una voce perfettamente accettabile nel catalogo di anime in crescita di Netflix – e certamente non è un brutto modo per trascorrere due ore di domenica pomeriggio, soprattutto se hai ha avuto a casa gli appassionati di cinema più giovani.

“Le persone che cercano un orologio rinfrescante devono guardare il film dell’anime poiché probabilmente ti restituirà i ricordi d’infanzia. Man mano che si cresce, il legame con l’amico d’infanzia si indebolisce per vari motivi. Questo film ci porta in un viaggio emozionante e vale ogni minuto del nostro tempo prezioso”. – Recensione di Drifting Home, tramite Midgard Times.

