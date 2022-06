Il cast e lo showrunner di “First Kill” spiegano come il film sui vampiri di Netflix va oltre i mostri e i cacciatori di mostri

Ci sono letteralmente un centinaio di storie su vampiri orribilmente violenti basate su combattimenti e morti. La lotta eterna tra mostri e cacciatori di mostri è qualcosa di cui il mondo non ne avrà mai abbastanza. Tuttavia, Netflix ha preso in mano la situazione per cambiare la narrativa con il suo nuovo spettacolo, Prima uccisione. Finalmente avremo una storia di vampiri che non riguarda solo sangue, uccisioni e caccia.

Solo pochi giorni prima della grande uscita della serie drammatica Netflix Prima uccisione, il cast e lo showrunner si sono seduti per parlare della serie. E i fan saranno davvero felici di sapere che la serie è molto più della normale storia di vampiri. E nella clip, hanno parlato di molti dei motivi per cui pensano che sia così.

Quindi, senza ulteriori indugi, tuffiamoci direttamente nella storia di Prima uccisione e come cambia l’antico tropo dei vampiri.

Come First Kill di Netflix è diverso dalle altre storie di mostri là fuori

Sulla sua superficie, Prima uccisione sembra essere una storia d’amore di Romeo e Giulietta di tutti i giorni. Ma Netflix ha trasformato la storia di amanti sfortunati in qualcosa di più.

Mentre si parla del sottotesto dello spettacolo, Imani Lewis, che interpreta il cacciatore di mostri Calliope brucia disse, “La sua cosa più grande è solo provare a dimostrare alla sua famiglia che merita rispetto come cacciatrice di mostri, invece che solo come sorellina adolescente”.

Lei è un vampiro. È una cacciatrice di vampiri. Entra nella storia d’amore proibita nel cuore di First Kill, in anteprima il 10 giugno. pic.twitter.com/Eh8KeNocUH — Netflix (@netflix) 3 giugno 2022

Sarah Catherine Hookche interpreta il Giulietta vampiraha spiegato che Juliette sta tentando di rimuovere se stessa dalla sua famiglia di vampiri ed essere una “ragazza normale”. D’altra parte, Calliope cerca un sentimento di appartenenza.

Lei disse, “c’è tutta questa pressione per far cadere l’intero ‘Voglio essere umano, voglio essere normale’ e abbracciare questo incredibile matriarcato”.

Prima uccisione è un racconto di fantasia. Ma il romanticismo e le relazioni familiari danno molto “umano” elemento, secondo Grazia Dzienny, che interpreta l’elegante sorella maggiore di Juliette, Elinor Fairmont.

Calliope e Juliette, secondo il creatore dello spettacolo Felicia D. Hendersonsono due persone “che non avrebbe mai dovuto innamorarsi”.

Dovremo aspettare fino a Venerdì per trasmettere in streaming e vedere se tutte le affermazioni del cast dello spettacolo sono vere o meno. Nel frattempo, condividi con noi le tue aspettative sullo spettacolo nei commenti.

