Il cast e i ruoli degli ospiti di 20th Century Girl di Netflix includono Ong Seong Wu

Netflix ha rilasciato il suo ultimo film coreano, 20th Century Girl. Il cast presenta una serie di apparizioni speciali tra cui quelle di Ong Seong Wu e Han Hyo Joo. Dai un’occhiata al cast completo di 20th Century Girl qui.

Diretto da Bang Woo-ri, 20th Century Girl racconta la storia della diciassettenne Na Bo-ra (interpretata da Kim Yoo-jung) e dell’adulto Bo-ra (Han Hyo Joo), che interpreta un sensale per la sua migliore amica Yeon-doo.

Cast principale di 20th Century Girl

Il cast completo di 20th Century Girl include Kim Yoo Jung, Byeon Woo Seok, Park Jung Woo e Roh Yoon Se nei ruoli principali.

Kim Yoo Jung

Kim Yoo Jung, l’attrice coreana di 23 anni che ha vinto i premi con la sua recitazione fenomenale in Lovers Of The Red Sky, interpreta l’adolescente Na Bo-ra, che è sulla strada per esplorare il suo primo amore, l’amicizia e altre angosce. problemi adolescenziali.

Ciao Woo Seok

L’attore e modello sudcoreano Byeon Woo Seok interpreta Poong Un-h, un membro del club televisivo di Bo-ra. Bo-ra si avvicina a Poong per estrarre informazioni sulla loro amica Baek Hyun-jin per la sua migliore amica Yeon-du.

Parco Jung Woo

L’attore coreano 26enne Park Jung Woo ha recitato in serie di successo come DP di Netflix. In 20th Century Girl interpreta Baek Hyun-jin, l’interesse amoroso non corrisposto di Yeon-du.

20th Century Girl (da sinistra a destra) Byeon Woo-seok nei panni di Poong Woon-ho, Park Jung-woo nei panni di Baek Hyun-jin in 20th Century Girl. Cr. Seo Ji Hyung/Netflix © 2022

Roh Yoon Seo

L’attrice 22enne di Our Blues Roh Yoon Seo interpreta il migliore amico di Bo-ra, Yeon-du. Ha un’intensa cotta per Hyunjin, ma in seguito deve partire per gli Stati Uniti: dovrai guardare per scoprire perché!

Cast di supporto

Il cast di supporto di 20th Century Girl presenta Kim Sung-kyung nei panni della madre di Na Bo-ra, Jeong Seok-yong nei panni del padre di Na Bo-ra e Kang Chae-young.

I fan adorano le apparizioni come ospiti di 20th Century Girl

Il cast degli ospiti di 20th Century Girl sta facendo scalpore su Twitter mentre i fan parlano di alcuni dei cameo delle star sudcoreane più amate.

L’ex star di Wanna One Ong Seong Wu, Han Hyo Joo, Gong Myung, Ryu Seung-ryong, Lee Beom-soo e altri appaiono in ruoli da ospite.

Parlando della ricomparsa di Ong Seung Wu su Netflix, questo fan ha parlato di quante riunioni ha avuto lo spettacolo:

Un altro fan di K-drama si è manifestato vedendo le straordinarie attrici Han Hyo Joo e Kim Yoo Jung insieme su K-screen di nuovo.

Un altro fan ha postato:

Il mio bambino, Kim Yoo Jung ha consegnato un altro capolavoro. È anche così appropriato che Han Hyo Joo sia la più anziana Na Bo Ra2 belle donne 😍🤌🏾#20thCenturyGirl — Olajumoke⁷💜|MOGLIE MILITARE 👩🏾‍🚀👨🏾‍🚀 (@WuleThePhoenix) 21 ottobre 2022

20th Century Girl è stato distribuito su Netflix il 21 ottobre. Guarda il film qui.

