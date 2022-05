Il cast di Stranger Things suggerisce che Byler potrebbe essere canonico nella stagione 4

Forse nessuno avrebbe potuto prevedere quanto sarebbe diventato un fenomeno Stranger Things.

Creata dai Duffer Brothers, la serie horror di fantascienza è arrivata su Netflix nell’estate del 2016 ed è diventata rapidamente un’ossessione, travolgendo il pubblico nelle sue fragorose ondate di nostalgia.

Facendo riferimento e rendendo omaggio a una serie di amati film degli anni ’80, forse è giusto che lo spettacolo stesso sia diventato uno degli spettacoli più adorati del suo possedere era.

In tre stagioni, sono emerse online numerose teorie, speranze e previsioni dei fan, incluso un fandom che desidera una storia d’amore tra due dei personaggi centrali.

Immergiamoci nel mondo di Byler di Stranger Things…

Netflix

Il fandom di Stranger Things Byler

Byler si riferisce al fandom di Stranger Things che spedisce Will Byers e Mike Wheeler che si uniscono.

Il nome prende l’inizio del cognome di Will e la fine del cognome di Mike e li mette insieme, creando un hashtag che è stato abbastanza importante su Twitter dopo la premiere della terza stagione.

Come mai? Bene, in un episodio i due stanno litigando e Mike dice a Will che avrebbero sempre trovato delle ragazze e che prima o poi avrebbero iniziato a crescere. Tuttavia, è quando Mike dice a Will “non è colpa mia se non ti piacciono le ragazze” che il fandom ha iniziato davvero a crescere.

Con l’avvicinarsi della stagione 4, c’è un’opportunità per rendere Byler Canon.

“È molto interessato”

Pop Buzz riporta che l’attore di Mike Finn Wolfhard e David Harbour hanno recentemente accennato che Byler potrebbe diventare canonico durante un recente video di Netflix Latinoamérica.

Stanno discutendo le teorie dei fan con altri membri del cast e ne affrontano una che suggerisce che potrebbero volare scintille tra Eleven e Will.

Tuttavia, David dice: “Se hai visto lo show dovresti sapere che a Will non interessa El. È interessato a qualcun altro nel gruppo”.

Finn ha aggiunto: “Sì, vedrai presto a chi è interessato”, a cui David ha risposto: “È molto interessato”.

Anche se questo potrebbe riferirsi a chiunque nel gruppo, è molto probabile che Mike sia stato geloso nei suoi confronti e verso El fino ad ora. Poi c’è il suddetto momento tra lui e Mike che suggerisce che potrebbe essere interessato ai ragazzi.

Alla fine, l’unico modo per scoprirlo con certezza è sintonizzarci sulla stagione 4.

Kit Connor, protagonista di HEARTSTOPPER di Netflix, dice di aver visto Stranger Things “forse tre o quattro volte”. “Penso [BYLER] è una delle migliori navi che ho visto da molto tempo e penso che sia quasi ridicolo che non siano canon” pic.twitter.com/QRpfdKIsVs — rhi (@lqngdons) 16 maggio 2022

I tifosi reagiscono

Sulla scia della rivelazione del cast di cui sopra e in vista della stagione 4, i fan sono saliti su Twitter per condividere le loro reazioni.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

La stagione 4 di Stranger Things è la stagione di Byler. — ᅟᅟghrian ST⁴ 🍂ᅟ (@hotwheeIer) 23 maggio 2022

Sono così pronto per cose più strane stagione 4, ma se non contiene un sacco di scene di Byler soffrirò — amina (@am4yaf_) 21 maggio 2022

ho finito di rivedere cose più strane e sono qui per annunciare che sono diventato uno spedizioniere ufficiale di Byler — robi ♡ (@clouzens) 24 maggio 2022

Stranger Things stagione 4 parte 1 è su Netflix venerdì 27 maggio 2022.

